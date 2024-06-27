عضو الاتحاد المصري لكرة السلة لـ في الجول: تعذر انضمام إيهاب أمين بسبب الإجهاد

الخميس، 27 يونيو 2024 - 00:22

كتب : هاني العوضي

إيهاب أمين

حسم أيمن علي عضو الاتحاد المصري لكرة السلة ورئيسة بعثة المنتخب في تصفيات الملحق المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 الجدل حول انضمام إيهاب لبعثة الفراعنة.

ويستعد منتخب مصر لكرة السلة لخوض مواجهتي الدومينيكان يوم 2 يوليو، واليونان يوم 4 يوليو ضمن تصفيات الملحق.

وقال أيمن علي لـFilGoal.com "تعذر انضمام إيهاب أمين لبعثة المنتخب التي تستعد لمواجهتي الدومينيكان واليونان في تصفيات الملحق المؤهلة إلى أولمبياد باريس بسبب معاناته من الإجهاد وفشل المحاولات الطبية للحاقه".

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وكان FilGoal.com قد علم في وقت سابق بوجود أزمة أيضا في استخراج التأشيرة الخاصة بلاعب الأهلي.

نظام الملحق

نظام الملحق يقوم على 4 بطولات يستضيفها أصحاب أعلى 4 منتخبات تصنيفا في الملحق وهم إسبانيا واليونان وبويرتريكو ولاتفيا.

ويشارك 6 منتخبات في كل بطولة ويتم تقسيمهم إلى مجموعتين، ويتأهل صاحبا المركز الأول والثاني من كل مجموعة ليشكلا دور نصف نهائي ثم نهائي على أن يتأهل فريق واحد إلى الأولمبياد من كل بطولة.

بينما تصفيات الملحق العالمي كالآتي:

تصفيات إسبانيا تضم منتخبات: إسبانيا - لبنان - أنجولا - فنلندا - بولندا - جزر الباهاما

تصفيات لاتفيا تضم منتخبات: لاتفيا - جورجيا - الفلبين - البرازيل - الكاميرون - مونتينجرو

تصفيات اليونان تضم منتخبات: اليونان - مصر - الدومينيك - سلوفينيا - نيوزلاندا - كرواتيا.

تصفيات بورتوريكو تضم منتخبات: بورتوريكو - إيطاليا - البحرين - المكسيك - كوت ديفوار - ليتوانيا.

وأسفرت قرعة أولمبياد باريس 2024 لرجال كرة السلة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى حال التأهل من الملحق العالمي.

وجاءت مجموعات أولمبياد باريس كالآتي:

المجموعة الأولى: أستراليا - بطل تصفيات اليونان - كندا - بطل تصفيات إسبانيا.

المجموعة الثانية: فرنسا - ألمانيا - اليابان - بطل تصفيات لاتفيا.

المجموعة الثالثة: صربيا - جنوب السودان - بطل تصفيات بورتوريكو - أمريكا

وتأهل منتخب مصر إلى الملحق العالمي باعتباره صاحب ثاني أفضل ترتيب إفريقي في كأس العالم، بعد جنوب السودان التي تأهلت مباشرة إلى الأولمبياد.

منتخب مصر لكرة السلة إيهاب أمين أولمبياد باريس 2024
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