كفاراتسخيليا بعد التأهل التاريخي: جورجيا تستطيع منافسة أي منتخب

علق خفيتشا كفاراتسخيليا، نجم منتخب جورجيا، على تأهل منتخب بلاده إلى دور الـ16 من بطولة اليورو المقامة حاليا في ألمانيا.

ونجح كفارا في تسجيل الهدف الأول، في ثنائية جورجيا أمام البرتغال في الجولة الثالثة من المجموعة السادسة ببطولة اليورو، لينجح في احتلال المركز الثالث في المجموعة خلف البرتغال وتركيا.

وقال كفاراتسخيليا في تصريحات لـ"بي ان سبورتس" عقب المباراة: "كان الأمر صعب، منتخب البرتغال رائع ولكني قلت للجميع أننا نستطيع الفوز".

وأكمل: "سعيد بالانتصار وبالجائزة ولكن الأهم أننا تأهلنا".

وتأهل منتخب جورجيا كأفضل ثالث، ليواجه إسبانيا في دور الـ16.

وعن مواجهة الماتادور، علق نجم نابولي: "نستطيع أن ننافس أي منتخب".

يذكر أن يورو 2024 هي أول مشاركة في أي بطولة كبرى لجورجيا في التاريخ.