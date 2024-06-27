بذكريات قهوجي

الخميس، 27 يونيو 2024 - 00:20

كتب : إسلام أحمد

تقرير المباراة

انتصر منتخب تركيا على التشيك بنتيجة 2-0 في لقاء أقيم على ملعب هامبورج لحساب المجموعة السادسة من يورو 2024.

سجل ثنائية تركيا كل من: هاكان تشالهان أوجلو وشينك توسون، فيما سجل توماس سوتشيك هدف التشيك.

ويتفوق الأتراك على التشيكون في اليورو تاريخيا فخلال 3 مواجهات فازت تركيا بنتيجة 2-1 في يورو 2024 و2-0 في يورو 2016 و3-2 في يورو 2008.

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وبهذه المباراة ومن يحب النوستالجيا ستتذكر بالتأكيد مباراة 2008 والتي قلب فيها الأتراك تأخرهم في الدقيقة 75 بنتيجة 2-0 لفوز قاتل 3-2 بقيادة أردا توران وثنائية نيهات قهوجي.

حينها أقصى الأتراك خصومهم من دور المجموعات وتأهل الأتراك رفقة البرتغال أيضا برصيد 6 نقاط لكل منتخب وأقصت التشيك.

وهو ما تكرر في 2024 وبهدف فوز قاتل أيضا حيث تأهل الأتراك في المركز الثاني رفقة البرتغال برصيد 6 نقاط فيما تذيل التشيك الترتيب برصيد نقطة واحدة وودع البطولة مبكرا.

التشكيل

أجرى مدربا التشيك وتركيا في الجولة الثالثة من المجموعة السادسة لـ يورو 2024.

وعاد ميريت جونوك وأردا جولر في تشكيل تركيا الأساسي بعدما جلسا على مقاعد البدلاء منذ البداية في الخسارة من تركيا 3-0.

في المقابل يبدأ مويمير خيتيل بدلا من باتريك شيك في هجوم المنتخب التشيكي.

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وصف المباراة

أطلق لوكاس بروفود تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها ميريت حارس تركيا في الدقيقة 3.

ورد أردا جولر بتسديدة بعيدة عن المرمى دون خطورة.

وفي الدقيقة 20 أشهر الحكم بطاقة حمراء لأنطونين باراك لحصوله على إنذارين ليصبح صاحب أسرع طرد في تاريخ البطولة.

هدأت المباراة مع محاولات تركية لاستغلال النقص العددي.

وكاد ديفيد جوراسيك أن يسجل هدفا من انفراد تام لكن الحارس تصدى له في الدقيقة 45 لينتهي الشوط الأول سلبيا.

في الشوط الثاني وبعد مرور 6 دقائق على انطلاق المباراة سجل هاكان تشالهان أوجلو هدفا بتسديدة أرضية قوية على يسار الحارس متقدما لتركيا.

وبعد دقائق تعرض حارس التشيك للإصابة في الكتف وعوضه ماتي كوفار.

واستغل توماس سوتشيك خطأ الحارس وسجل في الشباك هدف التعادل للتشيك في الدقيقة 66.

وعاد الحكم للتأكد من صحة الهدف عبر تقنية الفيديو واحتسبه بالفعل لتصبح النتيجة 1-1.

وسجل يان كوتشكا هدفا للتشيك في الدقيقة 82 ألغي بداعي وجود خطأ.

وفي الوقت القاتل من المباراة في الدقيقة 90+4 سجل شينك توسون هدفا رائعا بتسديدة قوية بعد توغل داخل منطقة الجزاء.

وعقب نهاية اللقاء أشهر الحكم بطاقة حمراء لتوماس شوري لاعب التشيك لسوء السوك وكذلك توماس سوتشيك وأردا جولر.

وأشهر الحكم خلال اللقاء وبعده 17 بطاقة صفراء و2 بطاقة حمراء كرقم قياسي في تاريخ البطولة، والرقم السابق أوروبيا (10 بطاقات في المباراة خلال 4 مواجهات).

وسيلتقي منتخب تركيا مع النمسا في ربع نهائي البطولة، وحال تفوقه سيجد نفسه يواجه الفائز من رومانيا وهولندا.

يورو 2024 التشيك تركيا
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