يورو 2024 – دالوت: هذا ما علينا تعلمه من الهزيمة ضد جورجيا.. ورونالدو سيسجل بالتأكيد

الخميس، 27 يونيو 2024 - 00:20

كتب : FilGoal

رونالدو و دييجو دالوت - البرتغال

ما هي الأشياء التي ينبغي على منتخب البرتغال تعلمها بعد الهزيمة ضد جورجيا؟ ديوجو دالوت لاعب الأول يجيب.

ديوجو دالوت

النادي : مانشستر يونايتد

البرتغال
يورو 2024

وخسر منتخب البرتغال أمام جورجيا مساء أمس الأربعاء في ملعب فيلتنس آرينا بهدفين دون رد في ثالث جولات يورو 2024 ضمن منافسات المجموعة السادسة.

وتحدث دالوت عقب المباراة قائلا: "علينا التعلم مما حدث أمام جورجيا والتحسن في المباريات المقبلة".

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وعما يجب تعلمه من تلك الهزيمة أوضح لاعب مانشستر يونايتد "ألا نتسرع كثيرا وأن نصل لهدفنا بهدوء ونتحلى بالصبر وحينما نفقد الكرة نتحلى بالتوازن فيجب أن نلعب بتوازن حينما نفقد الكرة".

وبسؤاله عن هل يمكن لكريستيانو رونالدو تسجيل هدفا ضد سلوفينيا في دور الـ16 بعدما لم يحرز أي هدف في دور المجموعات أجاب "بالطبع كريستيانو رونالدو يمكن أن يسجل في المباراة المقبلة هذا صحيح".

وسيلتقي منتخب البرتغال في دور الـ16 مع سلوفينيا في الأول من شهر يوليو المقبل.

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