يورو 2024 – تعرف على كل المتأهلين لدور الـ16.. مواعيد المباريات والطريق حتى النهائي

الخميس، 27 يونيو 2024 - 00:00

كتب : رامي جمال

يورو 2024

انتهت مباريات دور المجموعات من يورو 2016 والآن عرفنا 16 منتخبا بلغوا الدور الثاني من البطولة التي تقام في ألمانيا من 14 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.

فمن تأهل ومن هم أفضل ثوالث وما هي القمم النارية وكيف أصبح شكل الطريق حتى النهائي؟

وتأهل إلى دور الـ16 كل من:

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المجموعة الأولى: ألمانيا- سويسرا

المجموعة الثانية: إسبانيا- إيطاليا

المجموعة الثالثة: إنجلترا- الدنمارك- سلوفينيا

المجموعة الرابعة: النمسا- فرنسا- هولندا

المجموعة الخامسة: رومانيا- بلجيكا- سلوفاكيا

المجموعة السادسة: البرتغال- تركيا- جورجيا

وبالتالي أسفرت قرعة دور الـ16 عن المباريات التالية:

الناحية الأولى من الطريق الإقصائي:

إسبانيا ضد جورجيا – 30 يونيو

ألمانيا ضد الدنمارك 29 يونيو

ربع النهائي: الفائز من إسبانيا ضد جورجيا، أمام المنتصر من ألمانيا والدنمارك.

البرتغال ضد سلوفينيا 1 يوليو

فرنسا ضد بلجيكا 1 يوليو

ربع النهائي الفائز من البرتغال ضد سلوفينيا، أمام المنتصر من فرنسا وبلجيكا.

ومن بين كل تلك المباريات يصعد منتخبين إلى نصف النهائي من ثم طرف للنهائي.

UEFA to allow squads of up to 26 players at Euro 2024 - World - Sports - Ahram Online

أما الجانب الآخر فجاء كالتالي:

رومانيا ضد هولندا 2 يوليو

النمسا ضد تركيا 2 يوليو

ربع النهائي: الفائز من رومانيا ضد هولندا، أمام المنتصر من النمسا أمام تركيا.

إنجلترا ضد سلوفاكيا 30 يونيو

سويسرا ضد إيطاليا 29 يونيو

ربع النهائي: الفائز من إنجلترا ضد سلوفاكيا، أمام المنتصر من سويسرا أمام إيطاليا.

ومن بين كل تلك المباريات يصعد منتخبين إلى نصف النهائي من ثم طرف للنهائي.

يورو 2024 البرتغال فرنسا ألمانيا إسبانيا إيطاليا إنجلترا
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