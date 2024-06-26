"كانت الاحتفالات مثل ثقافة جورجيا، فلا يوجد وسط فيها، إنهم إما في غاية السعادة أو في حالة من الحزن الشديد، رأيت الكثير من الناس يبكون، وكان هناك الكثير من المشاعر، بعد هذا الارتفاع، يستغرق الأمر دائما بعض الوقت للعودة للواقع، ولكن يا لها من تجربة" ويلي سانيول مدرب منتخب جورجيا عقب قيادة البلاد للتأهل للمرة الأولى في التاريخ إلى اليورو.

والآن سترقص جورجيا كلها رقصتهم الشهيرة الكارتولي حتى الصباح احتفالا بالتأهل إلى دور الـ16 في يورو 2024.

وحقق منتخب جورجيا مفاجأة كبرى بالفوز على البرتغال بهدفين دون رد مساء اليوم الأربعاء في ملعب فيلتينس آرينا في ثالث جولات اليورو ضمن منافسات المجموعة السادسة.

افتتح كفاراتسخيليا أهداف المباراة في الدقيقة الثانية ليصبج خامس أسرع هدف في تاريخ اليورو بعد دقيقة و32 ثانية بالتحديد.

وأضاف جيورج ميكوتادزي الهدف الثاني لجورجيا من ركلة جزاء في الدقيقة 57.

وبفضل أول انتصار في اليورو، ضمن منتخب جورجيا تأهله إلى دور الـ16 في مشاركته الأولى تاريخيا في أي بطولة بغض النظر عما حدث في نتيجة مباراة التشيك وتركيا.

وبتلك النتائج تصدر منتخب البرتغال المجموعة بست نقاط بفارق المواجهات المباشرة عن تركيا.

واحتل منتخب جورجيا المركز الثالث بأربع نقاط يليه التشيك بنقطتين.

وبذلك سيواجه منتخب البرتغال منافسه سلوفينيا في دور الـ16، وتركيا ضد النمسا، وجورجيا ضد إسبانيا.

كارتولي جورجيا

وبعد رقص الكارتولي ربما الآن على سانيول أن يذكر فريقه بأنه حقق لهم أمنيتهم.

وقال سانيول في وقت سابق: "عندما تأهلنا وكنا نحتفل، كان هذا أحد أول الأشياء التي قالها لاعبو فريقي: من فضلك، ويلي، لا نريد الذهاب إلى ألمانيا للتسوق أو السياحة" والآن حقق لهم الوعد والآن سيرقص الجميع.

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تشكيل المنتخبين

تشكيل يورو 2024 – ثنائي هجومي لجورجيا.. وظهور تاريخي لرونالدو🇬🇪🇵🇹📋 ومتنساش تدخل على Takhmeen Fil 90 على ابليكيشن Ana Vodafone وخمن واكسب هدايا من ميجابايتس لتلفزيون سامسونج 🎁https://t.co/ueCYMdxg3y#EURo2024 #يورو2024 pic.twitter.com/KCgvqDsVSx — FilGoal (@FilGoal) June 26, 2024

ملخص المباراة

بدأت المباراة بشكل سريع للغاية ومن هجمة مرتدة أنهاها كفارا بتسديدة يسارية رائعة سكنت الشباك ليعلن عن تقدم جورجيا.

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وسدد كريستيانو رونالدو كرة قوية أبعدها حارس جورجيا.

وكاد منتخب البرتغال يدرك التعادل بتسديدة من فرانشيسكو كونسيساو لكن الكرة ارتطمت في الشباك من الخارج.

واصل منتخب البرتغال ضغطه وسدد جواو فيليكس كرة يسارية قوية مرت بجوار المرمى بقليل.

وكاد كفارا يسجل هدفا ثانيا له ولجورجيا ارتطمت في الشباك من الخارج.

تواصلت التسديدة، وأطلق رونالدو تصويبة قوية تصدى لها الدفاع.

وحول أوتار كاكابادزي عرضية من ركلة حرة نفذها كفارا لكن رأسيته مرت بجوار مرمى البرتغال بقليل.

وكاد رونالدو يسجل هدفا مع بداية الشوط الثاني لكن تسديدته من داخل منطقة الجزاء ارتطمت في الدفاع ثم الشباك من أعلى.

وأطلق ديوجو دالوت تسديدة مقوسة رائعة تصدى لها حارس جورجيا جيورجي مامارداشفيلي.

لكن توقف اللعب بداعي وجود ركلة جزاء عقب إعاقة أنطونيو سيلفا لأوتار كاكابادزي قبل الوصول الكرة إلى دالوت.

وبالفعل احتسب الحكم ركلة جزاء عقب مشاهدة اللقطة عبر تقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 57 حول جيورج ميكوتادزي ركلة الجزاء بنجاح في الشباك ليعلن عن الهدف الثاني لبلاده.

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وسدد فرانشيسكو كونسيساو كرة يسارية قوية مرت لخارج الملعب.

وأهدر جيورجي شاكفيتادزي فرصة قتل المباراة بعد هجمة مرتدة سريعة رغم وجود ثلاثة لاعبين من جورجيا على مدافعين من البرتغال وفضل التسديد لكن كرته ذهبت أعلى المرمى.

حاول منتخب البرتغال تقليص النتيجة وسدد روبن نيفيز كرة قوية لكنها مرت لخارج الملعب.

وفي الدقيقة 85 سدد زوريكو دافيتاشفيلي لكنها مرت بجوار المرمى بقليل.

لم يحدث جديد لتنتهي المباراة بفوز جورجيا بهدفين دون رد وقطع تذكرة التأهل التاريخي إلى دور الـ16.