خبر في الجول – الزمالك يصرف جزءا من مستحقات جوميز.. والقيمة المتبقية

الأربعاء، 26 يونيو 2024 - 23:27

كتب : FilGoal

سيراميكا - الزمالك - جوزيه جوميز

منح نادي الزمالك مدربه البرتغالي جوزيه جوميز جزءا من مستحقاته المتأخرة.

ونجح جوزيه جوميز في قايدة الزمالك للتتويج بقلب الكونفدرالية الإفريقية.

وحسبما علم فإن الزمالك صرف راتب شهرين متأخرين لـ جوزيه جوميز مع تبقي راتب شهر واحد فقط، ومكافأة التتويج بالكونفدرالية بقيمة راتب 3 أشهر آخرين.

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المدرب البرتغالي يتبقى لهم قيمة رواتب 4 أشهر لدى الزمالك.

ويتقاضي جوميز مع الزمالك شهريا 50 ألف دولار ويشمل ذلك جهازه المعاون، أي أن المدرب البرتغالي وجهازه المعاون يتبقى لهم نحو 200 ألف دولار لدى النادي الأبيض.

ويتولى جوميز تدريب الزمالك منذ فبراير الماضي، وقاد الفريق خلال 22 مباراة، فاز في 12 وتعادل في 6 وخسر 4 مباريات.

وقاد جوميز فريق الزمالك للتتويج بلقب الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي.

ويلعب الزمالك أمام الأهلي على لقب السوبر الإفريقي في انتظار تحديد موعد المباراة من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

الزمالك جوزيه جوميز
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