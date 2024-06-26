يورو 2024 – كاراسكو: مهمتنا في الأدوار الإقصائية ستكون أكثر صعوبة

الأربعاء، 26 يونيو 2024 - 23:06

كتب : FilGoal

بلجيكا - كندا - كاراسكو

يرى البلجيكي يانيك كاراسكو أن منتخب بلاده ينتظره مهمة صعبة في الأدوار الإقصائية من يورو 2024.

وتعادل منتخب بلجيكا مع أوكرانيا اليوم الأربعاء سلبيا بدون أهداف في ملعب إم إتش بي آرينا في ثالث جولات اليورو ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وقال كاراسكو في منطقة الصحفيين: "المباريات كانت صعبة، ومهمتنا في الأدوار الإقصائية ستكون أكثر صعوبة".

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وأضاف "لقد توقع الجميع بأن المنتخبات الكبيرة هي من ستتصدر كل مجموعة لكن ذلك غير صحيح".

وبتلك النتيجة تصدر منتخب رومانيا المجموعة بأربع نقاط بفارق الأهداف عن بلجيكا وسلوفاكيا وأوكرانيا.

وتأهل منتخب بلجيكا لدور الـ16 وضرب موعدا ناريا مع فرنسا في الأول من شهر يوليو المقبل.

فيما أصبح منتخب أوكرانيا أول منتخب في تاريخ البطولة يحصد أربع نقاط في دور المجموعات ويودع البطولة ويفشل في التأهل لدور الـ16.

بلجيكا أوكرانيا يورو 2024
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