خبر في الجول – الأهلي يتمم اتفاقه مع الدحيل القطري بشأن يوسف أيمن

الأربعاء، 26 يونيو 2024 - 22:53

كتب : أحمد الخولي

يوسف أيمن - رونالدو

أتم النادي الأهلي اتفاقه مع الدحيل بشأن يوسف أيمن مدافع الفريق القطري.

ويملك يوسف أيمن مدافع الدحيل الجنسيتين القطرية والمصرية وسيتم قيده كلاعب محلي في حال إتمام الصفقة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي أتم اتفاقه مع الدحيل القطري لاستعارة يوسف أيمن لمدة موسم مع وجود بند بأحقية الشراء.

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وسبق أن صرّح مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "يوسف أيمن لاعب الدحيل القطري أحد الأسماء المرشحة بقوة لتدعيم صفوف الفريق بعدما نال إعجاب لجنة التخطيط بالنادي".

وتابع "اللاعب يملك خبرات جيدة ويحمل الجنسية المصرية ولن يحصل على مقعد لاعب أجنبي. الأقرب ضم اللاعب لمدة موسم على سبيل الإعارة مع وجود بند باحقية الشراء".

ويسعى الأهلي لتعزيز خط دفاعه خاصة مع تبقي موسم وحيد في عقد محمد عبد المنعم المدافع الدولي بصفوف الفريق.

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المدافع صاحب الـ25 عاما بدأ مسيرته مع أكاديمية أسباير بقطر في عام 2017 ثم انتقل لنادي الدحيل.

وخاض أيمن تجربة احتراف بفريق تحت 21 عاما بنادي أوبين البلجيكي قبل أن يعود للدحيل في نهاية 2018.

ولعب يوسف أيمن أيضا لأندية السيلية وقطر بالدوري القطري قبل أن يستقر بصفوف الدحيل منذ صيف 2022.

يوسف أيمن شارك مع الدحيل في 58 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع هدفا وحصل مع الفريق على لقبين للدوري القطري.

وعلى المستوى الدولي خاض يوسف أيمن 5 مبارايات دولية بقميص المنتخب القطري المتوج مؤخرا بكأس آسيا.

يوسف أيمن الأهلي
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