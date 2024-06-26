يورو 2024 - كسر رقم أبيدال.. باراك صاحب أسرع طرد في تاريخ البطولة

أصبح أنطونين باراك لاعب التشيك صاحب أسرع طرد في تاريخ يورو.

وتحصل التشيكي على بطاقة صفراء أولى في الدقيقة 11 وثانية بعد 9 دقائق.

وتعرض باراك للطرد في الدقيقة 20 أمام التشيك في الجولة الأخيرة من يورو 2024.

وبات باراك أصبح صاحب أسرع طرد في تاريخ اليورو بعد تلقيه بطاقة حمراء في الدقيقة 20 ضد تركيا.

وكسر رقم الفرنسي إريك أبيدال الذي تعرض للطرد في الدقيقة 24 بيورو 2008 ضد إيطاليا.

ويعد هذه البطاقة الحمراء الثانية في مسيرة التشيكي حيث تعرض للطرد مرة واحدة فقط مع فيورنتينا خلال مسيرته.

وهذا هو الطرد الأول له في مسيرته مع المنتخب في مباراته الـ 44.

وخلال الشوط الأول من اللقاء أشهر الروماني ستيفان كوفاكش 4 بطاقات صفراء وواحدة حمراء.

وبنتيجة الشوط الأول يتأهل الأتراك لدور الـ 16 برصيد 4 نقاط فيما تراجع منتخب التشيك للمركز الرابع برصيد نقطتين.