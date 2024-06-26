يورو 2024 - ربما يساوي وزنه ذهبا.. هدف كفارا ضد البرتغال يدخل التاريخ

دخل كفاراتسخيليا لاعب منتخب جورجيا تاريخ اليورو من أوسع أبوابه بعدما سجل هدفا ضد البرتغال.

ويلتقي منتخب جورجيا مع منافسه البرتغال اليوم الأربعاء في ملعب فيلتينس آرينا في ثالث جولات يورو 2024 ضمن منافسات المجموعة السادسة.

وسجل كفارا ذلك الهدف بعد دقيقة و32 ثانية ليصبح خامس أسرع هدف في تاريخ اليورو.

ومن خلال أسرع خمسة أهداف تم تسجيلهم في تاريخ اليورو ثلاثة منهم جاؤوا في النسخة الجارية من البطولة التي تقام في ألمانيا.

وترتيب أسرع خمسة أهداف في تاريخ اليورو هم كالتالي:

** نديم باجرامي مع ألبانيا ضد إيطاليا في الثانية 23 في يورو 2024.

** ديميتري كريشينكو مع روسيا ضد اليونان بعد دقيقة و7 ثواني في يورو 2004.

** يوري تيليمانس مع بلجيكا ضد رومانيا بعد دقيقة و13 ثانية في يورو 2024.

** إيميل فروسبيرج مع السويد ضد بولندا بعد دقيقة و22 ثانية في يورو 2020.

** كفاراتسخيليا مع جورجيا ضد البرتغال بعد دقيقة و32 ثانية في يورو 2024.

ويحتاج منتخب جورجيا للفوز على البرتغال لضمان التأهل لدور الـ16 في مشاركته الأولى في البطولة عبر التاريخ.

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