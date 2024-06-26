انتهت يورو 2024 - تركيا (2)-(1) التشيك.. وداع تشيكي

الأربعاء، 26 يونيو 2024 - 21:59

كتب : FilGoal

باراك - تشالهان أوجلو - تركيا - التشيك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة التشيك وتركيا في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة السادسة من يورو 2024.

ويتصدر منتخب البرتغال المجموعة برصيد 6 نقاط يليه تركيا برصيد 3 نقاط، ثم التشيك برصيد نقطة، وجورجيا بنفس الرصيد في المركز الرابع.

لمتابعة مباراة التشيك أمام تركيا دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

أخبار متعلقة:
مدرب حمدي فتحي الجديد.. الوكرة القطري يتعاقد مع الإسباني ميجيل آنخيل أولمبياد باريس - وصيف هدافي آسيا يقود العراق.. وغياب نجم مانشستر يونايتد السابق ابن هاجي عوام دايما دموع

--

انتهت

ق 90+4: جوووووووووول قاااااااااتل شينك توسون يسجل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق 66: جوووووول سوتشيك يسجل التعادل للتشيك

ق 55: إصابة حارس التشيك وخروجه ومشاركة ماتي كوفار عوضا عنه

ق 51: جوووووووول أووووووول تشالهان أوجلو يسجل الأول لتركيا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: ديفيد جورسايك ينفرد ويسدد كرة يتصدى لها الحارس

ق21: طرد لأنطواين باراك لاعب التشيك بعد حصوله على إنذارين.

ق 10: تسديدة قوية من جولر بعيدة عن المرمى

ق 3: تسديدة تشيكية يبعدها الحارس

انطلاق المباراة.

يورو 2024
نرشح لكم
يورو 2024 - سانيول: لا أستطيع تذكر ما قلته للاعبي جورجيا.. وتفوفنا على التوقعات يورو 2024 – مباراة تركيا ضد التشيك تضرب رقما قياسيا سلبيا في تاريخ البطولة يورو 2024 – رقم سلبي يحدث في تاريخ رونالدو لأول مرة مع البرتغال كفاراتسخيليا بعد التأهل التاريخي: جورجيا تستطيع منافسة أي منتخب بذكريات قهوجي يورو 2024 – دالوت: هذا ما علينا تعلمه من الهزيمة ضد جورجيا.. ورونالدو سيسجل بالتأكيد يورو 2024 – تعرف على كل المتأهلين لدور الـ16.. مواعيد المباريات والطريق حتى النهائي كارتولي جورجيا
أخر الأخبار
يورو 2024 - سانيول: لا أستطيع تذكر ما قلته للاعبي جورجيا.. وتفوفنا على التوقعات ساعة | ألمانيا 2024
يورو 2024 – مباراة تركيا ضد التشيك تضرب رقما قياسيا سلبيا في تاريخ البطولة ساعة | ألمانيا 2024
يورو 2024 – رقم سلبي يحدث في تاريخ رونالدو لأول مرة مع البرتغال 2 ساعة | ألمانيا 2024
عضو الاتحاد المصري لكرة السلة لـ في الجول: تعذر انضمام إيهاب أمين بسبب الإجهاد 2 ساعة | كرة سلة
كفاراتسخيليا بعد التأهل التاريخي: جورجيا تستطيع منافسة أي منتخب 2 ساعة | الكرة الأوروبية
بذكريات قهوجي 2 ساعة | ألمانيا 2024
يورو 2024 – دالوت: هذا ما علينا تعلمه من الهزيمة ضد جورجيا.. ورونالدو سيسجل بالتأكيد 2 ساعة | ألمانيا 2024
يورو 2024 – تعرف على كل المتأهلين لدور الـ16.. مواعيد المباريات والطريق حتى النهائي 2 ساعة | ألمانيا 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف رد رابطة الأندية على مطالب الزمالك الـ 4 2 خبر في الجول - الزمالك يحدد قراره النهائي بشأن القمة 3 قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي والزمالك 4 خبر في الجول – كواليس جلسة صبحي ولبيب ودياب لحل أزمة عدم خوض الزمالك للقمة