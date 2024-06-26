انتهت يورو 2024 - البرتغال (0) - (2) جورجيا.. تأهل تاريخي لرفاق كفارا

الأربعاء، 26 يونيو 2024 - 21:54

كتب : FilGoal

جيورج ميكوتادزي - جورجيا - البرتغال - يورو 2024

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة البرتغال وجورجيا في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة السادسة من يورو 2024.

ويتصدر منتخب البرتغال المجموعة برصيد 6 نقاط يليه تركيا برصيد 3 نقاط، ثم التشيك برصيد نقطة، وجورجيا بنفس الرصيد في المركز الرابع.

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نهاية المباراة بانتصار جورجيا بهدفين دون رد والتأهل لدور الـ16 في مشاركتهم الأولى تاريخيا في البطولة.

ق75: مازال منتخب جورجيا متقدما في النتيجة بهدفين دون رد.

ق57: جوووووووووووول ثااااان لجورجيا من ركلة جزاء سجلها جيورج ميكوتادزي.

ق56: ركلة جزاء لجورجيا.

ق55: الحكم يعود لمشاهدة لقطة لاحتمالية وجود ركلة جزاء لجورجيا.

ق54: تسديدة رائعة للغاية من دالوت تصدى لها حارس جورجيا ببراعة.

ق47: تسديدة من رونالدو ارتطمت بدفاع جورجيا ثم الشباك من الأعلى.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم جورجيا بهدف دون رد.

ق36: رأسية من أوتار كاكابادزي مرت بجوار المرمى البرتغالي بقليل.

ق35: تسديدة قوية من رونالدو تصدى لها الدفاع.

ق33: تسديدة من كفارا ارتطمت في الشباك من الخارج.

ق30: تسديدة صاروخية من جواو فيليكس مرت بجوار المرمى بقليل.

ق27: تسديدة من فرانشيسكو كونسيساو ارتطمت في الشباك من الخارج.

ق17: تسديدة قوية للغاية من رونالدو من ركلة حرة أبعدها حارس جورجيا.

ق2: جوووووووووووووول كفارا يسجل الهدف الأول لجورجيا.

انطلاق المباراة.

البرتغال يورو 2024 جورجيا
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