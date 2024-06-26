انتهت يورو 2024 - البرتغال (0) - (2) جورجيا.. تأهل تاريخي لرفاق كفارا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة البرتغال وجورجيا في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة السادسة من يورو 2024.

ويتصدر منتخب البرتغال المجموعة برصيد 6 نقاط يليه تركيا برصيد 3 نقاط، ثم التشيك برصيد نقطة، وجورجيا بنفس الرصيد في المركز الرابع.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

نهاية المباراة بانتصار جورجيا بهدفين دون رد والتأهل لدور الـ16 في مشاركتهم الأولى تاريخيا في البطولة.

ق75: مازال منتخب جورجيا متقدما في النتيجة بهدفين دون رد.

ق57: جوووووووووووول ثااااان لجورجيا من ركلة جزاء سجلها جيورج ميكوتادزي.

ق56: ركلة جزاء لجورجيا.

ق55: الحكم يعود لمشاهدة لقطة لاحتمالية وجود ركلة جزاء لجورجيا.

ق54: تسديدة رائعة للغاية من دالوت تصدى لها حارس جورجيا ببراعة.

ق47: تسديدة من رونالدو ارتطمت بدفاع جورجيا ثم الشباك من الأعلى.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم جورجيا بهدف دون رد.

ق36: رأسية من أوتار كاكابادزي مرت بجوار المرمى البرتغالي بقليل.

ق35: تسديدة قوية من رونالدو تصدى لها الدفاع.

ق33: تسديدة من كفارا ارتطمت في الشباك من الخارج.

ق30: تسديدة صاروخية من جواو فيليكس مرت بجوار المرمى بقليل.

ق27: تسديدة من فرانشيسكو كونسيساو ارتطمت في الشباك من الخارج.

ق17: تسديدة قوية للغاية من رونالدو من ركلة حرة أبعدها حارس جورجيا.

ق2: جوووووووووووووول كفارا يسجل الهدف الأول لجورجيا.

انطلاق المباراة.