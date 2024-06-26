مدرب حمدي فتحي الجديد.. الوكرة القطري يتعاقد مع الإسباني ميجيل آنخيل

سيقود المدرب الإسباني ميجيل أنخيل تدريب نادي الوكرة القطري بداية من الموسم المقبل.

ويلعب حمدي فتحي لاعب منتخب مصر ونجم الأهلي السابق ضمن صفوف الوكرة منذ الصيف الماضي.

وأعلن نادي الوكرة تعاقده مع المدرب الإسباني ميجيل أنخيل لتولي مسؤولية القيادة الفنية للفريق.

وأوضح الوكرة القطري أن تعاقده مع ميجيل أنخيل جاء لمدة موسم واحد قابل للتجديد.

وتوج الوكرة في الموسم المنصرم بلقب كأس قطر للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ 1999 بمشاركة حمدي فتحي بالفوز على الريان في النهائي بنتيجة 1-0.

وحقق حمدي فتحي أول لقب في مسيرته الاحترافية بعد انضمامه مطلع الموسم المنصرم للوكرة قادما من الأهلي.

الوكرة أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري القطري، وهو ما يعني مشاركته في بطولة دوري أبطال آسيا (2) في الموسم المقبل.

وكانت آخر تجربة للمدرب ميجيل أنخيل مع نادي سبورتينج خيخون الإسباني في دوري الدرجة الثانية الإسباني، كما سبق له تدريب أندية شارلوت الأمريكي وإنديبندينتي ديل فال الإكوادوري وإنترناسيونال البرازيلي.