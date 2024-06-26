تشكيل يورو 2024 - تغييرات في تركيا والتشيك من أجل حسم التأهل

أجرى مدربا التشيك وتركيا في الجولة الثالثة من المجموعة السادسة لـ يورو 2024 عدة تغييرات في التشكيل قبل المواجهة المرتقبة الحاسمة لتحديد آخر المتأهلين ليورو 2024.

ويلتقي الفريقان على ملعب هامبورج في العاشرة مساء.

وسبق ألتقيا من قبل في 11 مباراة، فازت تركيا في 5 والتشيك في 5 وتعادلا في 1.

وعاد ميريت جونوك وأردا جولر في تشكيل تركيا الأساسي بعدما جلسا على مقاعد البدلاء منذ البداية في الخسارة من تركيا 3-0.

في المقابل يبدأ مويمير خيتيل بدلا من باتريك شيك في هجوم المنتخب التشيكي.

وجاء تشكيل تركيا

حراسة المرمى: ميريت جونوك

الدفاع: فريدي كاديوجلو – ميري ديميرال – ساميت أكادين – ميريت مولدور

الوسط: صالح أوزشان – إسماعيل يوكسيك – هاكان تشالهان أوجلو

الهجوم: كينيان يلديز – ألبير يلماز – أردا جولر

A Millî Takımımızın, Çekya karşısında sahaya çıkacak 11'i belli oldu. #BizimÇocuklar🇹🇷 #CZEvTUR 11'imiz: Mert Günok, Merih Demiral, Samet Akaydin, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Kenan Yıldız, Ferdi Kadıoğlu, Barış Alper Yılmaz. pic.twitter.com/zcjoiaGhCM — Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) June 26, 2024

وجاء تشكيل التشيك

حراسة المرمى: جايندريش ستانيش

الدفاع: لاديسلاف كرييتشي- روبن هراناتش- توماس هولش

الوسط: ديفيد جوراسيك - توماس سوتشيك - أنطونين باراك - لوكاس بروفود- فلاديمير سوفال

الهجوم: آدم هلوزيتش – مويمير خيتيل

Line-ups: 🇨🇿 Staněk - Holeš, Hranáč, Krejčí - Coufal, Provod, Souček, Barák, D. Jurásek - Hložek, Chytil. 🇹🇷 Günok - Müldür, Akaydin, Demiral, Kadioglu - Yüksek, Özcan - Güler, Calhanoglu, Yildiz - Yilmaz.#EURO2024 pic.twitter.com/fGtnjHLhmD — Czech Football National Team (@ceskarepre_eng) June 26, 2024

وتأهل منتخب البرتغال مبكرا بالفوز في أول مباراتين برصيد 5 نقاط.

وترك بطل 2016 بطاقة التأهل الثانية بين تركيا والتشيك وجورجيا.

ويحتل الأتراك المركز الثاني برصيد 3 نقاط، يليه التشيك برصيد نقطة وجورجيا برصيد نقطة.

ويمتلك منتخب التشيك فرصة التأهل حال حقق الفوز ولا غيره.

فيما يحتاج منتخب تركيا للتعادل للتأهل للدور المقبل دون النظر لباقي النتائج.

ويمكن للمنتخبين سويا التأهل حال فازت التشيك على تركيا بنتيجة 1-0 فقط، حيث سيتأهل منتخب تركيا كثالث متفوقا في فارق الأهداف على المجر ضمن أفضل ثوالث.