تشكيل يورو 2024 - تغييرات في تركيا والتشيك من أجل حسم التأهل

الأربعاء، 26 يونيو 2024 - 21:21

كتب : FilGoal

البرتغال - تركيا

أجرى مدربا التشيك وتركيا في الجولة الثالثة من المجموعة السادسة لـ يورو 2024 عدة تغييرات في التشكيل قبل المواجهة المرتقبة الحاسمة لتحديد آخر المتأهلين ليورو 2024.

ويلتقي الفريقان على ملعب هامبورج في العاشرة مساء.

وسبق ألتقيا من قبل في 11 مباراة، فازت تركيا في 5 والتشيك في 5 وتعادلا في 1.

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وعاد ميريت جونوك وأردا جولر في تشكيل تركيا الأساسي بعدما جلسا على مقاعد البدلاء منذ البداية في الخسارة من تركيا 3-0.

في المقابل يبدأ مويمير خيتيل بدلا من باتريك شيك في هجوم المنتخب التشيكي.

وجاء تشكيل تركيا

حراسة المرمى: ميريت جونوك

الدفاع: فريدي كاديوجلو – ميري ديميرال – ساميت أكادين – ميريت مولدور

الوسط: صالح أوزشان – إسماعيل يوكسيك – هاكان تشالهان أوجلو

الهجوم: كينيان يلديز – ألبير يلماز – أردا جولر

وجاء تشكيل التشيك

حراسة المرمى: جايندريش ستانيش

الدفاع: لاديسلاف كرييتشي- روبن هراناتش- توماس هولش

الوسط: ديفيد جوراسيك - توماس سوتشيك - أنطونين باراك - لوكاس بروفود- فلاديمير سوفال

الهجوم: آدم هلوزيتش – مويمير خيتيل

وتأهل منتخب البرتغال مبكرا بالفوز في أول مباراتين برصيد 5 نقاط.

وترك بطل 2016 بطاقة التأهل الثانية بين تركيا والتشيك وجورجيا.

ويحتل الأتراك المركز الثاني برصيد 3 نقاط، يليه التشيك برصيد نقطة وجورجيا برصيد نقطة.

ويمتلك منتخب التشيك فرصة التأهل حال حقق الفوز ولا غيره.

فيما يحتاج منتخب تركيا للتعادل للتأهل للدور المقبل دون النظر لباقي النتائج.

ويمكن للمنتخبين سويا التأهل حال فازت التشيك على تركيا بنتيجة 1-0 فقط، حيث سيتأهل منتخب تركيا كثالث متفوقا في فارق الأهداف على المجر ضمن أفضل ثوالث.

تركيا التشيك تشكيل يورو 2024
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