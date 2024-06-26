تشكيل يورو 2024 – ثنائي هجومي لجورجيا.. وظهور تاريخي لرونالدو

الأربعاء، 26 يونيو 2024 - 21:15

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - البرتغال

أعلن ويلي سانيول وروبرتو مارتينيز مدربي جورجيا والبرتغال تشكيلتي فريقيهما استعدادا للقاء اليوم.

ويلتقي منتخب جورجيا مع البرتغال في ثالث جولات يورو 2024 ضمن منافسات المجموعة السادسة في ملعب فيلتينس آرينا.

وضمن منتخب البرتغال التأهل والصدارة بست نقاط، ويأتي خلفه تركيا بثلاث نقاط ثم التشيك وجورجيا بنقطة لكل منهما.

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وجاء تشكيل جورجيا كالتالي:

في حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي

في الدفاع: لوكا لوتشوشفيلي- جورام كاشيا- جيورجي جفيليزياني

في الوسط: لاشا دفالي- جيورجي تزيتايشفيلي- جيورجي كوشوراشفيلي- جيورجي شاكفيتادزي- أوتار كاكابادزي

في الهجوم: كفارا كفاراتسخيليا- جيورج ميكوتادزي

وجاء تشكيل البرتغال كالتالي:

في حراسة المرمى: ديوجو كوستا

في الدفاع: ديوجو دالوت- دانيلو بيريرا- أنطونيو سيلفا- جونكالو إيناسيو

في الوسط: بيدرو نيتو- جواو بالينيا- جواو نيفيز

في الهجوم: فرانشيسكو كونسيساو- كريستيانو رونالدو- جواو فيليكس

وستكون تلك المشاركة تاريخية لرونالدو إذ أنه أصبح أول لاعب أوروبي يصل لـ50 مباراة يخوضها في كل البطولات الدولية الكبرى.

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