أولمبياد باريس - وصيف هدافي آسيا يقود العراق.. وغياب نجم مانشستر يونايتد السابق

الأربعاء، 26 يونيو 2024 - 21:12

كتب : FilGoal

أيمن حسين - العراق

تواجد أيمن حسين مهاجم القوة الجوية على رأس قائمة منتخب العراق لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024.

أيمن حسين وصيف هدافي النسخة الأخيرة من كأس آسيا برصيد 6 أهداف بفارق هدفين عن أكرم عفيف الحاصل على الجائزة، جاء ضمن 3 لاعبين فوق السن اختارهم راضي شنيشل مدرب منتخب العراق الأولمبي.

ودعا راضي شنيشل، الثلاثي أيمن حسين وإبراهيم بايش وأيمن حسين من اللاعبين فوق السن لتمثيل منتخب العراق في أولمبياد باريس.

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فيما غاب زيدان إقبال لاعب مانشستر يونايتد السابق وأوتريخت الهولندي الحالي عن القائمة المختارة.

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وجاءت قائمة منتخب العراق النهائية لخوض أولمبياد باريس كالتالي:

حراسة المرمى: حسين حسن - كميل سعد - حسن عباس

خط الدفاع: كرار سعد - زيد تحسين - يوسف الإمام - مصطفى سعدون - أحمد مكنزي - حسين عامر - سعد ناطق - حسين علي.

خط الوسط: كرار محمد - إبراهيم بايش - نهاد محمد - علي جاسم - يوسف الأمين - منتظر عبد الأمير - بلند أزاد - منتظر محمد.

الهجوم: أيمن حسين - حسين عبد الله - رضا فاضل.

ويلعب منتخب العراق ضمن المجموعة الثانية رفقة منتخبات: الأرجنتين – المغرب – أوكرانيا.

أولمبياد باريس منتخب العراق
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