أولمبياد باريس - وصيف هدافي آسيا يقود العراق.. وغياب نجم مانشستر يونايتد السابق

تواجد أيمن حسين مهاجم القوة الجوية على رأس قائمة منتخب العراق لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024.

أيمن حسين وصيف هدافي النسخة الأخيرة من كأس آسيا برصيد 6 أهداف بفارق هدفين عن أكرم عفيف الحاصل على الجائزة، جاء ضمن 3 لاعبين فوق السن اختارهم راضي شنيشل مدرب منتخب العراق الأولمبي.

ودعا راضي شنيشل، الثلاثي أيمن حسين وإبراهيم بايش وأيمن حسين من اللاعبين فوق السن لتمثيل منتخب العراق في أولمبياد باريس.

فيما غاب زيدان إقبال لاعب مانشستر يونايتد السابق وأوتريخت الهولندي الحالي عن القائمة المختارة.

وجاءت قائمة منتخب العراق النهائية لخوض أولمبياد باريس كالتالي:

حراسة المرمى: حسين حسن - كميل سعد - حسن عباس

خط الدفاع: كرار سعد - زيد تحسين - يوسف الإمام - مصطفى سعدون - أحمد مكنزي - حسين عامر - سعد ناطق - حسين علي.

خط الوسط: كرار محمد - إبراهيم بايش - نهاد محمد - علي جاسم - يوسف الأمين - منتظر عبد الأمير - بلند أزاد - منتظر محمد.

الهجوم: أيمن حسين - حسين عبد الله - رضا فاضل.

ويلعب منتخب العراق ضمن المجموعة الثانية رفقة منتخبات: الأرجنتين – المغرب – أوكرانيا.