ابن هاجي عوام

حصد منتخب رومانيا بطاقة تأهل تاريخية بتعادل إيجابي مع سلوفاكيا بنتيجة 1-1 في لقاء أقيم لحساب المجموعة الخامسة على ملعب فرانكفورت.

تقدم منتخب سلوفاكيا بهدف أوندريتش دودا، وسجل رازفان مارين هدف تعادل رومانيا.

وتساوت المنتخبات الأربعة في نفس رصيد النقاط.

رومانيا تصدرت بفارق الأهداف ويليها بلجيكا ثم سلوفاكيا وأخيرا أوكرانيا.

وسيلتقي منتخب رومانيا مع ثالث المجموعة الثالثة أو الرابعة في دور الـ 16، بينما المسار الأقرب لسلوفاكيا هو مواجهة إسبانيا.

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وكرر إينيس ما فعله والده جورج بقيادة منتخب رومانيا لتخطي عقبة دور المجموعات للمرة الثانية في تاريخ البلاد.

رومانيا شاركت في اليورو شاركت في 5 نسخ سابقة، تخطت دور المجموعات في نسخة 2000 بقيادة المخضرم جورج هاجي على حساب إنجلترا وألمانيا.

منذ 2000 شارك الرومانيون في يورو 2008 و2016 ولم يتخطوا دور المجموعات إلى أن جاء إينيس نجل جورج

حصل على ركلة جزاء جاء منها هدف تعادل قاد فريقه للتأهل لدور الـ 16 ومكررا إنجاز والده بالوصول للدور المقبل من اليورو.

في يورو 2000 حصدت رومانيا 4 نقاط وحلت ثانية خلف البرتغال، وفي يورو 2024 حصدت رومانيا نفس النقاط وتصدرت المجموعة على حساب بلجيكا وسلوفاكيا وأوكرانيا.



































التشكيل

حافظ منتخب سلوفاكيا على تشكيله الأساسي للمباراة الثالثة على التوالي.

في المقابل بدأ منتخب رومانيا بثلاثية مكونة من فلورينيل كومان ودينيس دراجوس ويانيس هاجي.

وصف المباراة

تألق مارتن دوبرافكا في الدقيقة 12 ومنع تصويبة أندري راتشيو وشتت الدفاع محافظا على شباك سلوفاكيا.

وفي الدقيقة 24 أطلق يوراي كوتشكا عرضية متقنة أودعها أوندريتش دودا برأسية في الشباك مسجلا الهدف الأول.

وفي الدقيقة 36 انتظر حكم اللقاء حكام تقنية الفيديو في ظل وجود خطأ على مدافع سلوفاكيا ضد هاجي، وبالفعل احتسب ركلة جزاء.

وانبرى رازفان مارين للكرة وسدد بكل قوة في منتصف المرمى مسجلا التعادل في الدقيقة 37.

في الشوط الثاني زدات حدة الأمطار، فتألق دوبرافكا وتصدى لتصويبة قوية من مارين في الدقيقة 61.

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وبعد دقيقة أطلق دينيس دراجوش تصويبة مرت أعلى عارضة سلوفاكيا.

رد سلوفاكيا جاء قويا بنفس الطريقة، تسديدة من سترليتش تصدى لها حارس رومانيا بقدمه في الدقيقة 64.

ومرت تصويبة هاراسلين بجوار القائم الأيسر لمرمى نيتشا ليظل التعادل سائدا في الدقيقة 66.

بدأ أن التعادل مفيد للفريقين في الدقائق الأخيرة مع محاولات على استحياء ليتأهل منتخبا رومانيا وبلجيكا وسلوفاكيا عن المجموعة.