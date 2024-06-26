دايما دموع

يُعزف النشيد الأوكراني فيبكي كل لاعبيه، ينتصر المنتخب الأوكراني فيبكي الجميع، والآن ودع منتخب أوكرانيا يورو 2024 فبكى الجميع.

وتعادل منتخب أوكرانيا مع بلجيكا اليوم الأربعاء سلبيا بدون أهداف في ملعب إم إتش بي آرينا في ثالث جولات اليورو ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وبتلك النتيجة تصدر منتخب رومانيا المجموعة بأربع نقاط بفارق الأهداف عن بلجيكا وسلوفاكيا وأوكرانيا.

وتأهل منتخب بلجيكا لدور الـ16 وضرب موعدا ناريا مع فرنسا في الأول من شهر يوليو المقبل.

فيما أصبح منتخب أوكرانيا أول منتخب في تاريخ البطولة يحصد أربع نقاط في دور المجموعات ويودع البطولة ويفشل في التأهل لدور الـ16.

تشكيل المنتخبين

تشكيل يورو 2024 – ياريمتشيوك يقود أوكرانيا.. وبلجيكا بالقوة الضاربة🇧🇪🇺🇦📋 ومتنساش تدخل على Takhmeen Fil 90 على ابليكيشن Ana Vodafone وخمن واكسب هدايا من ميجابايتس لتلفزيون سامسونج 🎁https://t.co/ueCYMdwIe0https://t.co/1IdgWUiSas#EURO2024 #يورو2024 pic.twitter.com/8arMgBU6i0 — FilGoal (@FilGoal) June 26, 2024

ملخص المباراة

جاءت المباراة هادئة للغاية في أغلب أحداثها وحتى التسديدات على المرمى لم تكن خطيرة وتصدى لها كلا الحارسين بسهولة.

وفي الدقيقة السابعة سدد روميلو لوكاكو الكرة لكن حارس أوكرانيا تصدى له على مرتين.

وبعدها سدد رومان ياريمتشوك الكرة تصدى لها كوين كاستيلز على مرتين كذلك.

وكاد كيفن دي بروين يسجل هدفا جميلا من ركلة حرة سددها مباشرة لكن الكرة ارتطمت في الشباك من الخارج.

ومع ختام الشوط الأول كاد منتخب أوكرانيا يسجل هدفا لكن العرضية لم تجد من يتابعها.

وسيطر منتخب بلجيكا على الكرة بشكل أكبر في الشوط الثاني لكنه لم يشكل تهديدا كبيرا على المرمى الأوكراني.

وكاد أرتيم دوفبيك لاعب أوكرانيا يسجل هدفا لكن تسديدته ارتطمت في الشباك من الخارج.

وأنقذ كوين كاستيلز منتخب بلجيكا من هدف محقق بعدما أرسل روسلان مالينوفسكي لاعب أوكرانيا عرضية من ركلة ركنية صوب المرمى مباشرة لكن الحارس شتت الكرة قبل أن تعبر بكامل محيطها خط المرمى.

وكاد منتخب أوكرانيا يسجل هدفا من تسديدة قوية لكنها ارتطمت بمدافع بلجيكا فاليري بوندار.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع كاد منتخب أوكرانيا يسجل هدفا قاتلا لكن التسديدة الزاحفة تصدى لها كاستيلز.

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