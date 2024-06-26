كرة طائرة - الزمالك يدعم صفوفه بضم الروسي ديمتري ياكوفليف

الأربعاء، 26 يونيو 2024 - 19:57

كتب : FilGoal

الروسي ديمتري ياكوفليف

أعلن نادي الزمالك ضم الروسي ديمتري ياكوفليف لتدعيم صفوف طائرة الزمالك الموسم المقبل.

وجاء ذلك بناءً على اختيار المدرب كارلوس شوانكي.

ويبلغ طوله 204 سم متر ووزنه 90 كيلوجرام، ويبلغ من العمر 27 عاما.

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وسبق أن لعب ديمتري لفريق دينامو أولمب الروسي بين 2015 وحتى 2017ـ ثم انتقل لدينامو موسكو الورسي.

وخاض تجربة احترافيو في بلغاريا وعاد لروسيا وخاض آخر 5 مواسم مع 5 فرق مختلفة هي دينامو إل أو ونوفي أورنجوي وكراسنويارسك وكيميروفو.

وحاز على جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الروسي موسم 2015-16 و2016-17.

وفاز بلقب الدوري الروسي موسم 2018-19 والسوبر الروسي موسم 2018-19.

وفاز ببرونزية بطولة العالم للشباب في 2017 وبرونزية بطولة أوروبا تحت 21 عاما في في 2016.

الروسي ديمتري ياكوفليف
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