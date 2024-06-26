كرة طائرة – مجموعة نارية لمنتخب مصر في أولمبياد باريس

وقع منتخب مصر للكرة الطائرة رجال في مجموعة نارية في منافسات أولمبياد باريس 2024.

وستبدأ منافسات الكرة الطائرة في الأولمبياد في الفترة ما بين 27 يوليو المقبل إلى 11 أغسطس.

ووقع منتخب مصر في المجموعة الثانية رفقة كل من البرازيل وإيطاليا وبولندا.

وسبق وتوج منتخب البرازيل بالميدالية الذهبية ثلاث مرات ومثلهم للفضية كان آخرهم في طوكيو 2020.

أما منتخب إيطاليا فسبق وحصل على ثلاث ميداليات فضية ومثلهم برونزية.

وكانت آخر ميدالية لإيطاليا هي الفضية والتي حصل عليها في ريو دي جانيرو 2016.

أما بولندا فحصلت على الميدالية الذهبية مرة واحدة في مونتريال 1976.

وستكون هذه هي المشاركة السادسة في تاريخ مصر في الأولمبياد والأولى منذ ريو دي جانيرو 2016.

ولم يسبق لمنتخب مصر التأهل من دور المجموعات مطلقا بيد أن أفضل مركز كان التاسع في ريو.