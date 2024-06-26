المعجزة لم تحدث.. حرس الحدود ينهي أحلام سبورتنج ويعود إلى الدوري الممتاز

أنهى حرس الحدود أحلام نادي سبورتنج في التأهل التاريخي وعاد رسميا إلى الدوري الممتاز.

وعاد حرس الحدود رسميا إلى الدوري الممتاز بعد غياب موسم واحد فقط عن المسابقة، إذ هبط بنهاية موسم 2022-2023.

وفاز حرس الحدود على سبورتنج بهدفين مقابل هدف في مباراة الحسم التي أقيمت ضمن الجولة السادسة (الأخيرة) من الدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز.

وسجل جلال الشرقاوي هدف التقدم لنادي حرس الحدود بعد ضربة رأسية متقنة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، فيما أدرك طارق سيد هدف التعادل عند الدقيقة 64، قبل يسجل محمود ممدوح الهدف الثاني لحرس الحدود في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

حرس الحدود أنهى أحلام سبورتنج الذي كان على بعد خطوة من كتابة التاريخ والتأهل إلى الدوري الممتاز بعدما لعب الموسم الماضي في الدرجة الثالثة وليس دوري المحترفين الدرجة الأدنى من الدوري الممتاز.

الفوز رفع رصيد حرس الحدود إلى النقطة 13 في صدارة ترتيب الدورة الرباعية، يليه سبورتج ومنتخب السويس برصيد 8 نقاط، ثم الترسانة في المركز الرابع والأخيرة برصيد 5 نقاط.































وصف المباراة

بدأ سبورتنج المباراة بضغط هجومي على مرمى حرس الحدود بحثا عن تسجيل هدف التقدم مبكرا.

وسدد عبد الرحمن السويسي تسديدة قوية مرت أعلى مرمى حرس الحدود بقليل.

وعاد خميس بيسو لاعب سبورتنج ليمر من الجهة اليمنى وسدد بقوة ولكنها مرت قريبة من المرمى في فرصة خطيرة للتسجيل.

وقاد المخضرم أحمد شديد قناوي هجمة خطيرة من الجهة اليسرى لحرس الحدود وسدد بقوة لكن حرس الحدود تصدى للكرة.

وقبل نهاية الشوط الأول أحرز جلال الشرقاوي هدف التقدم لنادي حرس الحدود بضربة رأسية متقنة.

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ومع بداية الشوط الثاني كثف نادي سبورتنج محاولاته بحثا عن تسجيل هدف التعادل.

ونجح طارق سيد في تسجيل هدف التعادل بضربة رأسية متقنة عند الدقيقة 64 سكنت شباك حرس الحدود.

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وأنقذ حارس مرمى حرس الحدود هدف مؤكد بعد انفراد تام من عبد الرحمن السويسي مهاجم سبورتنج.

الدقائق الأخيرة شهدت هجوما مكثفا من سبورتنج وأهدر لاعبوه العديد من الفرص.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع أنهى محمود ممدوح احلام سبورتنج وسجل الهدف الثاني لنادي حرس الحدود.

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عودة صاحب الألقاب

وسيخوض الحرس الموسم الثامن عشر له بدوري سواء بالمسمى القديم (السواحل) في موسمي 1963-64 و1964-65.

وبمسمى حرس الحدود الجديد منذ موسم 2002-2003 لمدة 14 موسما سابقا تخللها الهبوط 3 مرات.

وكان أفضل مركز للفريق السكندري في موسم 2004-2005 باحتلال المركز الثالث.

محمد مكي المدير الفني الحالي لنادي حرس الحدود كان احد اهم نجوم الجيل الذهبي لحرس الحدود رفقة أحمد عيد عبد الملك وأحمد عبد الغني وغيرهم.

حرس الحدود نجح في تحقيق لقب كأس مرتين كما حصل على لقب السوبر المصري على حساب الأهلي.

وسبق أن شارك الفريق في الكونفدرالية الإفريقية في 5 مواسم سابقة وكان أفضل إنجاز الوصول لربع النهائي.

ويتصدر أحمد عبد الغني ترتيب هدافي الحرس في الدوري الممتاز برصيد 51 هدفا.

وأصبح حرس الحدود ثالث المتأهلين إلى الدوري الممتاز رفقة بتروجت وغزل المحلة.