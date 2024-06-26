انتهت يورو 2024 – أوكرانيا (0) - (0) بلجيكا.. تأهل عقيم

الأربعاء، 26 يونيو 2024 - 18:51

كتب : FilGoal

لياندرو تروسارد - أوكرانيا – بلجيكا – يورو 2024

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي أوكرانيا وبلجيكا التي تقام في الجولة الثالثة من يورو 2024 ضمن منافسات المجموعة الخامسة في ملعب إم إتش بي آرينا.

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نهاية المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف وتأهل بلجيكا لملاقاة فرنسا في دور الـ16.

ق89: تسديدة قوية من لاعب أوكرانيا ارتطمت بمدافع بلجيكا فاليري بوندار.

ق83: كاستيلز ينقذ بلجيكا من هدف أوكراني بعد ركلة ركنية شتتها قبل أن تعبر الكرة بكامل محيطها خط المرمى.

ق80: تسديدة من أرتيم دوفبيك ارتطمت في الشباك من الخارج.

ق60: سيطرة بلجيكية دون تهديد حقيقي للمرمى.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق42: هجمة خطيرة لأوكرانيا لم تجد العرضية من يتابعها بتسديدة في الشباك.

الترتيب الآن بعد هدف تعادل رومانيا أمام سلوفاكيا:

رومانيا 4 نقاط

بلجيكا 4 نقاط

سلوفاكيا 4 نقاط

أوكرانيا 3 نقاط

ق33: يا ربااااه دي بروين كاد يسجل هدفا جميلا من ركلة حرة لكن الكرة ارتطمت في الشباك من الخارج.

بعد هدف سلوفاكيا في مرمى رومانيا فالترتيب حاليا للمجموعة أصبح كالتالي:

سلوفاكيا 6 نقاط

بلجيكا 4 نقاط

أوكرانيا 4 نقاط

رومانيا 3 نقاط

ق21: تسديدة قوية من رومان ياريمتشوك تصدى لها كاستيلز على مرتين.

ق7: لوكاكو يهدر فرصة الهدف الأول لبلجيكا بتسديدة تصدى لها الحارس على مرتين.

انطلاق المباراة.

بلجيكا أوكرانيا يورو 2024
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