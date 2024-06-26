تشكيل يورو 2024 – لوكاكو ودي بروين يقودان بلجيكا.. وتغييرات عديدة في أوكرانيا

الأربعاء، 26 يونيو 2024 - 18:32

كتب : FilGoal

لوكاكو

أعلن دومينيكو تيديسكو مدرب منتخب بلجيكا عن تشكيل فريقه لمواجهة أوكرانيا في الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الخامسة في يورو 2024.

وتضم المجموعة الخامسة كل من: رومانيا - بلجيكا - أوكرانيا - سلوفاكيا.

وتملك الفرق الأربعة في المجموعة الخامسة نفس الرصيد (3 نقاط).

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وجاء تشكيل منتخب بلجيكا لمواجهة أوكرانيا كالتالي:

حراسة المرمى: كوين كاستيلز

خط الدفاع: تيموتي كاستاني - فاوت فايس - يان فيرتونخن

خط الوسط: جيريمي دوكو - يوري تيليمانس - أمادو أونانا - أرثر ثياتي

خط الهجوم: كيفن دي بروين - روميلو لوكاكو - تروسارد

في المقابل أجرى سيرجي ريبروف مدرب منتخب اوكرانيا عدة تغييرات بتواجد أولكسندر زينتشينكو وميخايلو مودريك على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل منتخب أوكرانيا كالتالي:

الحارس: تروبين.

الدفاع: أولكسندر تايمشيك - إيليا زابارني - أوليكسندر سفاتوك – ميكولا ماتفيينكو – فيتالي ميكولينكو

الوسط: فولوديمير برازكو – ميكولا شابارينكو – جورجي سوداكوف.

الهجوم: رومان يارمنتشوك – أرتيم دوفبيك

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