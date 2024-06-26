تشكيل يورو 2024 – لوكاكو ودي بروين يقودان بلجيكا.. وتغييرات عديدة في أوكرانيا

أعلن دومينيكو تيديسكو مدرب منتخب بلجيكا عن تشكيل فريقه لمواجهة أوكرانيا في الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الخامسة في يورو 2024.

وتضم المجموعة الخامسة كل من: رومانيا - بلجيكا - أوكرانيا - سلوفاكيا.

وتملك الفرق الأربعة في المجموعة الخامسة نفس الرصيد (3 نقاط).

وجاء تشكيل منتخب بلجيكا لمواجهة أوكرانيا كالتالي:

حراسة المرمى: كوين كاستيلز

خط الدفاع: تيموتي كاستاني - فاوت فايس - يان فيرتونخن

خط الوسط: جيريمي دوكو - يوري تيليمانس - أمادو أونانا - أرثر ثياتي

خط الهجوم: كيفن دي بروين - روميلو لوكاكو - تروسارد

في المقابل أجرى سيرجي ريبروف مدرب منتخب اوكرانيا عدة تغييرات بتواجد أولكسندر زينتشينكو وميخايلو مودريك على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل منتخب أوكرانيا كالتالي:

الحارس: تروبين.

الدفاع: أولكسندر تايمشيك - إيليا زابارني - أوليكسندر سفاتوك – ميكولا ماتفيينكو – فيتالي ميكولينكو

الوسط: فولوديمير برازكو – ميكولا شابارينكو – جورجي سوداكوف.

الهجوم: رومان يارمنتشوك – أرتيم دوفبيك