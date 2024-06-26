تشكيل يورو 2024 – لوكاكو ودي بروين يقودان بلجيكا.. وتغييرات عديدة في أوكرانيا
الأربعاء، 26 يونيو 2024 - 18:32
كتب : FilGoal
أعلن دومينيكو تيديسكو مدرب منتخب بلجيكا عن تشكيل فريقه لمواجهة أوكرانيا في الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الخامسة في يورو 2024.
وتضم المجموعة الخامسة كل من: رومانيا - بلجيكا - أوكرانيا - سلوفاكيا.
وتملك الفرق الأربعة في المجموعة الخامسة نفس الرصيد (3 نقاط).
وجاء تشكيل منتخب بلجيكا لمواجهة أوكرانيا كالتالي:
حراسة المرمى: كوين كاستيلز
خط الدفاع: تيموتي كاستاني - فاوت فايس - يان فيرتونخن
خط الوسط: جيريمي دوكو - يوري تيليمانس - أمادو أونانا - أرثر ثياتي
خط الهجوم: كيفن دي بروين - روميلو لوكاكو - تروسارد
في المقابل أجرى سيرجي ريبروف مدرب منتخب اوكرانيا عدة تغييرات بتواجد أولكسندر زينتشينكو وميخايلو مودريك على مقاعد البدلاء.
وجاء تشكيل منتخب أوكرانيا كالتالي:
الحارس: تروبين.
الدفاع: أولكسندر تايمشيك - إيليا زابارني - أوليكسندر سفاتوك – ميكولا ماتفيينكو – فيتالي ميكولينكو
الوسط: فولوديمير برازكو – ميكولا شابارينكو – جورجي سوداكوف.
الهجوم: رومان يارمنتشوك – أرتيم دوفبيك