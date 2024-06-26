تشكيل يورو 2024 – هاجي يقود رومانيا.. وسلوفاكيا تحافظ على الأساسيين

الأربعاء، 26 يونيو 2024 - 18:12

كتب : FilGoal

لاعبو سلوفاكيا يحتفلون بهدف إيفان شرانز ضد أوكرانيا في يورو 2024

أعلن فرانشيسكو كالزونا مدرب سلوفاكيا، وإدوارد لوردانيسكو المدير الفني لرومانيا تشكيلتي فريقيهما استعدادا لمباراة اليوم.

ويلتقي اليوم الأربعاء منتخب سلوفاكيا مع رومانيا في ثالث جولات يورو 2024 في ملعب دويتش بانك بارك ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

ويتصدر منتخب رومانيا المجموعة بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن بلجيكا وسلوفاكيا وأوكرانيا.

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وحافظ منتخب سلوفاكيا على تشكيله الأساسي للمباراة الثالثة على التوالي، فيما يتواجد يانيس هاجي في هجوم رومانيا.

وجاء تشكيل سلوفاكيا كالتالي:

حراسة المرمى: مارتن دوبرافكا

الدفاع: بيتر بيكاريك - دينيس فافرو - ميلان شكرينيار - دافيد هانكو

الوسط: يوراي كوتشكا - ستانيسلاف لوبوتكا - أوندري دودا

الهجوم: إيفان شرانز – ديفيد ستريليك - لوكاس هاراسلين

أما تشكيل رومانيا فجاء كالتالي:

الحارس: فلورين نيتا

الدفاع: أندري راتيو – رادو دراجوسين – أندري بوركا – نيكوسو بانكو

الوسط: رازفان مارين – ماريوس مارين – نيكولاي ستانسيو

الهجوم: فلورينيل كومان – دينيس دراجوس- يانيس هاجي

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