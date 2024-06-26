يورو 2024 – فودين يترك معسكر المنتخب ويعود إلى إنجلترا
الأربعاء، 26 يونيو 2024 - 18:01
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء خروج فيل فودين لاعب المنتخب من معسكر الفريق المقام في ألمانيا لخوض منافسات يورو 2024.
ونشر الاتحاد الإنجليزي بيانا مقتضبا جاء كالتالي:
غادر فيل فودين معسكر إنجلترا مؤقتا وعاد إلى إنجلترا بسبب مسألة عائلية ملحة.
ولم يوضح الاتحاد الإنجليزي إن كان فودين سيعود لألمانيا مجددا أم لا.
ويستعد منتخب إنجلترا لخوض منافسات دور الـ16 يوم الأحد المقبل وسيواجه ثالث المجموعة الرابعة أو الخامسة.
ولعب فودين كل مباريات إنجلترا في دور المجموعات بشكل أساسي.
وتصدر منتخب إنجلترا المجموعة الثالثة على حساب كل من الدنمارك وسلوفينيا وصربيا.
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