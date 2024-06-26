اجتماع بين وزير الرياضة وجمال علام وأحمد دياب وميكالي لمناقشة 4 أمور

اجتمع اليوم الأربعاء وزير الرياضة أشرف صبحي مع رئيس اتحاد الكرة جمال علام ورئيس رابطة الأندية أحمد دياب وروجيرو ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي ومحمد يحيى رئيس الشركة المتحدة.

وتطرق الاجتماع إلى أربعة أمور ناقشها أشرف صبحي والتي جاءت كالتالي:

** ضرورة الدعم الكامل للمنتخب الأولمبي ومتطلباته خلال الفترة المقبلة التي تسبق انطلاق أولمبياد باريس 2024.

** توجيه الشكر للأندية المصرية لمساعدة المنتخب الأولمبي في الفترة المقبلة والتي يتخللها معسكر يبدأ من 5 يوليو المقبل في برج العرب قبل السفر لفرنسا لخوض وديتين.

** السفر إلى باريس فجرا بطائرة خاصة مساء أو فجر 13 يوليو المقبل.

** وضع خطة واضحة للموسم المقبل والمواسم التالية له والتي يتخللها كأس أمم إفريقيا 2025 وبطولة كأس العالم 2026 وكيفية الربط بين المنتخبات المصرية، ما يستلزم التوافق التام بين الرابطة واتحاد الكرة وتغيير وتطوير خطط العمل بنظام المسابقات بما يصب في مصلحة الكرة المصرية.

وتنطلق مسابقات كرة القدم في أولمبياد باريس من 24 يوليو وتستمر حتى 10 أغسطس.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثالثة بجوار كل من إسبانيا وأوزباكستان والدومنيكيان.