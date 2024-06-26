يورو 2024 - يويفا يكشف سبب تفوق الدنمارك على سلوفينيا في تحديد المراكز

الأربعاء، 26 يونيو 2024 - 17:32

كتب : رامي جمال

كريستيان إريكسن - الدنمارك - سلوفينيا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الأربعاء سبب تفوق منتخب الدنمارك في الترتيب على حساب سلوفينيا في دور المجموعات من يورو 2024 مع احتساب قواعد التأهل لدور الـ16.

وبعد نهاية مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات أصبح ترتيب المجموعة الثالثة كالتالي:

** إنجلترا 5 نقاط

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** الدنمارك 3 نقاط

** سلوفينيا 3 نقاط

** صربيا نقطتين

لكن ظل السؤال لماذا تفوقت الدنمارك؟

بعد اللجوء للأهداف المسجلة والمستقبلة كان هناك تساوي في كل شيء بين كلا المنتخبين، إذ أحرز كل منهما هدفين واستقبل مثلهما.

تم اللجوء لقواعد اللعب النظيف وحصل كل منتخب على ست بطاقات صفراء.

لذا تم الكشف أن السبب هو اللجوء لتصنيف كلا المنتخبين وقت قرعة التصفيات المؤهلة للبطولة وحينها كان منتخب الدنمارك تاسعا وسلوفينيا في المركز الـ15.

لكن يويفا كشف اليوم أن السبب هو اللعب النظيف وليس التصنيف.

لماذا؟

لأن المدرب المساعد لمنتخب سلوفينيا حصل على بطاقة صفراء في مباراة الجولة الأولى ضد الدنمارك نفسها.

وبناء عليه حصل منتخب سلوفينيا على سبعة إنذارات مقابل ست بطاقات صفراء للدنمارك.

وفي النهاية سيواجه منتخب الدنمارك منافسه ألمانيا صاحب الأرض في دور الـ16.

أما سلوفينيا فبما إنها من بين أفضل ثوالث فلم يتم تحديد حتى الآن هوية منافسها.

سلوفينيا الدنمارك يورو 2024
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