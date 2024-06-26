انتهت في الدورة الرباعية – سبورتنج (1)-(2) حرس الحدود.. المتأهل الثالث للدوري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجولة السادسة والأخيرة من الدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز الموسم المقبل.

ويلعب حرس الحدود أمام سبورتنج في مباراة ستشهد تحديد المتأهل الثالث إلى الدوري الممتاز.

وسبق وأن حجز فريقي غزل المحلة وبتروجت مقعدهما في الموسم المقبل من الدوري.

والترتيب بعد نهاية كلا المباراتين كالتالي:

حرس الحدود 13 نقاط

سبورتنج 8 نقاط

منتخب السويس 8 نقاط

الترسانة 4 نقاط

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سبورتنج ضد حرس الحدود

نهاية المباراة

ق90+6 محمود ممدوح يسجل الهدف الثاني

ق85 حارس مرمى حرس الحدود ينقذ ببراعة هدف مؤكد لنادي سبورتنج بعد انفراد تام

ق80 خميس بيسو يهدر فرصة تسجيل هدف التقدم لنادي سبورتنج

ق64 طارق سيد يسجل هدف التعادل لنادي سبورتنج بضربة رأسية

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق45 جلال الشرقاوي يسجل الهدف الأول لنادي حرس الحدود بضربة رأسية متقنة

ق22 تسديدة قوية من أحمد شديد قناوي تمر أعلى من المرمى

ق19 تسديدة قوية من عبد الرحمن السويسي مهاجم سبورتنج يتصدى لها حارس مرمى نادي حرس الحدود

انطلاق المباراة