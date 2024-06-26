لمدة 5 مواسم.. أحمد سليمان يعلن تعاقد الزمالك مع محمد شحاتة بشكل نهائي

الأربعاء، 26 يونيو 2024 - 15:46

كتب : FilGoal

توقيع محمد شحاتة مع الزمالك

أعلن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك تفعيل بند شراء محمد شحاتة بشكل نهائي من نادي طلائع الجيش.

ونشر سليمان صورة لتوقيع اللاعب برفقة أعضاء مجلس إدارة النادي.

وأشار سليمان إلى أن شحاتة قد وقع على عقد لمدة 5 مواسم مقبلة تبدأ من الموسم المقبل.

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وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن تفعيل الزمالك لبند شراء شحاتة من الجيش بعد دفع 10 ملايين جنيه.

وسينضم شحاتة بشكل طبيعي للزمالك رغم إيقاف النادي عن قيد اللاعبين الجدد بسبب قضية خالد بوطيب، كونه لاعبا مقيدا في الفريق من قبل وهو ما سبق وأن حدث مع سيف الجزيري في 2021، ولن يعوق الأبيض عن ضمه في الصيف.

لاعب الوسط البالغ 23 عاما خاض 15 مباراة منذ انضمامه للأبيض وساهم في التتويج بلقب الكونفدرالية.

وشارك شحاتة من قبل مع طلائع الجيش في 97 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع 1.

ويعد شحاتة واحدا من عناصر منتخب مصر الأولمبي الذي يستعد للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وساهم شحاتة في وصول منتخب مصر الأولمبي لنهائي بطولة إفريقيا تحت 23 عاما.

محمد شحاتة الزمالك طلائع الجيش
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