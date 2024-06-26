افتتاح الموسم الإنجليزي.. تحديد موعد مباراة كأس الدرع الخيرية

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم موعد مباراة كأس الدرع الخيرية لموسم 2024/2025.

وستقام المباراة يوم 10 أغسطس المقبل بين فريقي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

الدرع الخيرية ستكون افتتاح الموسم الإنجليزي الجديد إذ أنها ستقام قبل بداية الدوري ب 6 أيام.

ويلعب مانشستر سيتي المباراة بصفته بطل الدوري الإنجليزي، بينما يشارك مانشستر يونايتد بصفته بطل كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسيفتتح مانشستر يونايتد مباريات الدوري الإنجليزي بمواجهة فولام يوم 16 أغسطس.

على الجانب الأخر سيلعب مانشستر سيتي مباراته الأولى في الدوري ضد تشيلسي يوم 18 أغسطس.

أرسنال كان هو بطل النسخة الأخيرة من كأس الدرع الخيرية عندما فاز على مانشستر سيتي بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويحمل مانشستر يونايتد الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالدرع الخيرية برصيد 17 مرة، بينما حقق مانشستر سيتي اللقب 6 مرات.