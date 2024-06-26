يورو 2024 - مهاجم المجر يغادر المستشفى بعد إصابته الدامية

الأربعاء، 26 يونيو 2024 - 15:39

كتب : FilGoal

بارناباس فارجا - المجر وألمانيا - يورو 2024

أعلن الاتحاد المجري لكرة القدم تطورات حالة بارناباس فارجا مهاجم منتخب المجر الذي أصيب في وجهه خلال لقاء اسكتلندا.

كشف الاتحاد المجري عن إصابة مروعة لـ بارناباس فارجا لاعب المنتخب أثناء مباراة اسكتلندا في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأخيرة من دور المجموعات من بطولة يورو 2024.

وأفاد الاتحاد المجري في بيان يوم الأربعاء: "خرج بارناباس فارجا من مستشفى شتوتجارت هذا الصباح".

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وأضاف ابيان "فارجا يتعافى حاليا في منزله في المجر".

وتعرض فارجا لإصابة قوية للغاية ذكرتنا بمشهد كريستيان إركسين لاعب الدنمارك في النسخة الماضية من البطولة.

وجاء البيان الأول من الاتحاد المجري كالتالي:

تعرضت عدة عظام في وجه بارناباس فارجا للكسر عقب الاصطدام أثناء المباراة، كما أصيب بارتجاج في المخ.

من المرجح أن يخضع المهاجم لعملية جراحية، سيقضي الليلة في المستشفى في مدينة شتوتجارت.

واصطدم فارجا بحارس منتخب اسكتلندا في إحدى الكرات الهوائية مما أدى إلى إيقاف المباراة حتى تم إسعافه ثم انتقل إلى المستشفى لاستكمال علاجه.

والتف اللاعبون حول فارجا بسبب المشهد الصعب وذلك نفس ما حدث مع إركسين بغض النظر عن طبيعة الإصابة.

وبسيناريو سينمائي انتصر منتخب المجر بهدف دون رد على منافسه اسكتلندا في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأخيرة من دور المجموعات من بطولة يورو 2024.

ربما أيضا بتلك النقاط الثلاث التي حصل عليها منتخب المجر ينافس للتأهل لدور الـ16 كأفضل ثوالث.

بارناباس فارجا المجر يورو 2024
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