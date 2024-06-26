خبر في الجول - الفيحاء يستفسر عن موقف ديانج مع الأهلي قبل بدء المفاوضات الرسمية

الأربعاء، 26 يونيو 2024 - 14:12

كتب : محمد عبد العظيم

أليو ديانج - الأهلي

يرغب نادي الفيحاء السعودي في ضم أليو ديانج لاعب وسط الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلم FilGoal.com أن النادي السعودي استفسر عن موقف ديانج مع الأهلي، وعن موقف النادي من بيع اللاعب وتحديد سعره.

وينتظر نادي الفيحاء رد الأهلي لمعرفة موقفه من بيع ديانج قبل بدء المفاوضات الرسمية من عدمها مع القلعة الحمراء.

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وانضم ديانج البالغ من العمر 26 عاما لصفوف الأهلي في 2019 قادما من مولودية الجزائر.

ومع الأهلي حقق ديانج لقب الدوري المصري مرتين وكأس مصر 3 مرات ودوري أبطال إفريقيا 4 مرات وكأس السوبر المصري 4 مرات وكأس السوبر الإفريقي مرتين.

وشارك مع الأحمر في كأس العالم للأندية 5 مرات وحقق معه المركز الثالث 3 مرات.

لاعب منتخب مالي شارك مع الأهلي الموسم الحالي 18 مباراة في مختلف البطولات، وغاب لفترة طويلة بسبب إصابته في الركبة.

أليو ديانج الأهلي الفيحاء
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