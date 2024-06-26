خبر في الجول - 10 ملايين جنيه.. الزمالك يسدد قيمة بند شراء محمد شحاتة من الجيش

أكمل الزمالك إجراءات ضم محمد شحاتة لاعب وسط الفريق المنضم للأبيض في يناير الماضي قادما من طلائع الجيش.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك سدد 10 ملايين جنيه لنادي طلائع الجيش، لتفعيل بند شراء محمد شحاتة.

كما حصل الزمالك على الإستغناء الخاص بـ محمد شحاتة ليصبح لاعبا ملكا للزمالك.

وتولى رامي نصوحي عضو مجلس إدارة الزمالك إجراءات إتمام الصفقة مع مسؤولي طلائع الجيش.

وسينضم شحاتة بشكل طبيعي للزمالك رغم إيقاف النادي عن قيد اللاعبين الجدد بسبب قضية خالد بوطيب، كونه لاعبا مقيدا في الفريق من قبل وهو ما سبق وأن حدث مع سيف الجزيري في 2021، ولن يعوق الأبيض عن ضمه في الصيف.

لاعب الوسط البالغ 23 عاما خاض 15 مباراة منذ انضمامه للأبيض وساهم في التتويج بلقب الكونفدرالية.

وشارك شحاتة من قبل مع طلائع الجيش في 97 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع 1.

ويعد شحاتة واحدا من عناصر منتخب مصر الأولمبي الذي يستعد للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وساهم شحاتة في وصول منتخب مصر الأولمبي لنهائي بطولة إفريقيا تحت 23 عاما.