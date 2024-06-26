منافس مصر - ثنائي برشلونة ولاعب مانشستر سيتي على رأس قائمة إسبانيا لـ أولمبياد باريس

أعلن سانتي دينيا مدرب منتخب إسبانيا الأولمبي قائمة فريقه التي ستشارك في أولمبياد باريس 2024.

وشهدت القائمة تواجد باو كوبارسي مدافع برشلونة والذي استبعد من القائمة النهائية ليورو 2024.

في المقابل يتواجد الثنائي أليكس باينا وفيرمين لوبيز الذي يتواجد مع المنتخب الأول في البطولة الجارية حاليا.

ويتواجد منتخب إسبانيا في المجموعة الثالثة بجانب كل من مصر والدومنيكان وأوزبكستان.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: أرناو تيناس (باريس سان جيرمان) – خوان جارسيا (إسبانيول) – أليخاندرو إتوربي (أتليتكو مدريد).

الدفاع: مارك بوبيل (ألميريا) – خوانلو سانشيز (إشبيلية) – إريك جارسيا (جيرونا) – كريستيان موسكيرا (فالنسيا) – باو كوبارسي (برشلونة) – جون باتشيكو (ديبورتيفو ألافيس) – ميجيل حوتيريز (جيرونا) – خوان ميراندا (ريال بيتيس) – سيرخيو جوميز (مانشستر سيتي).

الوسط: أليكس باينا (فياريال) – بابلو باريوس (أتليتكو مدريد) – أدريان بيرنابي (بارما) – بينات توريينتيس (ريال سوسيداد) – أيمار أوروز (أوساسونا).

الهجوم: فيرمين لوبيز (برشلونة) – دييجو لوبيز (فالنسيا) – سيرخيو كامييو (رايو فايكانو) – سامو أومورديون (ديبورتيفو ألافيس) – أبيل رويز (سبورتنج براجا).

وتنطلق منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس يوم 24 يوليو المقبل.