أحمد فتحي: الزمالك عرض ضمي مقابل 50 مليون جنيه.. ورفضت ترك شارة قيادة المنتخب لصلاح

كشف أحمد فتحي لاعب بيراميدز عن رفضه الانتقال للزمالك قبل عدة سنوات وقتما كان لاعبا في صفوف الأهلي.

وقال فتحي عبر قناة إم بي سي مصر 2: "تم عرض علي الانتقال إلى الزمالك وقت أزمة توقيع عبد الله السعيد عندما كنا في الأهلي، وتواصل معي إسماعيل يوسف والعرض كان 50 مليون جنيه وأخبرته بصعوبة رحيلي عن الأهلي".

وأضاف "الخطيب غضب مني وقتها وكان يظن أنني وقعت للزمالك لكني أخبرته أنني لم أوقع للأبيض وبعدها جددت تعاقدي مع الأهلي".

وعن أزمة تركه لشارة قيادة المنتخب لمحمد صلاح قال: "محمد بركات جلسي معي وطلب مني منح شارة قيادة منتخب مصر لمحمد صلاح لأنه يريد الشارة لكني رفضت وأخبرته أن الأمر بالأقدمية، وهل إذا تواجدت أنت أو أحمد حسن هل ستتركوا الشارة لصلاح؟".

وأضاف "عدم انضمامي لمنتخب مصر بسبب رفضي ترك شارة القيادة لمحمد صلاح".

وواصل "وائل جمعة تحدث معي أخبرني أن كيروش يريد عودتي للمنتخب ولكني سأترك شارة القيادة لصلاح ووافقت على ذلك وتحدثت مع صلاح وكان يشعر بالإحراج مني لكني تحدثت معه وأنهينا الموقف وأخبرته أنه إذا طلب مني الشارة بعيدا عن المسؤولين لوافقت فورا".

وتابع "وقت هدفي في طلائع الجيش كنت أفكر في كلام أبو تريكة لي ألا ألعب الكرة "بوش رجلي الخارجي" وكنت أفكر في لعب عرضية ولكن في النهاية قررت مرواغة الدفاع والتسديد بالقدم اليسرى وسجلت أحد أهم الأهداف في مسيرتي".

وشدد "لم اعتزل اللعب الدولي مع منتخب مصر حتى الآن، مصطفى فتحي هو أفضل لاعب في مصر الموسم الحالي".

وواصل ردا على سؤال هل محمد عبد المنعم سيتخطى ما حققه وائل جمعة مع الأهلي؟ نعم.

وبسؤاله هل أكرم توفيق خليفتك في الأهلي قال: "نعم.. لكني لا أحبه أن يلعب في مركز الظهير الأيمن وأحبه في وسط الملعب أكثر".

وفي النهاية اختار أحمد فتحي التشكيل الأفضل من وجهة نظره للأهلي ومنتخب مصر كالآتي:

تشكيل الأهلي:

المرمى: عصام الحضري

الدفاع: إبراهيم حسن – محمد عبد المنعم – إبراهيم سعيد – جيلبرتو

الوسط: حسام غالي – محمد شوقي – محمد بركات – أبو تريكة

الهجوم: عماد متعب – حسام حسن (فلافيو)

أحمد فتحي يختار التشكيل الأفضل لمنتخب مصر

المرمى: عصام الحضري

الدفاع: أحمد فتحي – هاني رمزي – عبد الظاهر السقا – (سيد معوض – محمد عبد الوهاب)

الوسط: حسني عبد ربه – أحمد حسن – أبو تريكة

الهجوم: عماد متعب (عمرو زكي) – حسام حسن – محمد صلاح