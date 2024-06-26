دي زيربي يصل فرنسا لتولي قيادة مارسيليا

الأربعاء، 26 يونيو 2024 - 13:42

كتب : FilGoal

روبرتو دي زيربي - مدرب برايتون

وصل روبرتو دي زيربي إلى مارسيليا من أجل تولي قيادة الفريق.

واتفق النادي الفرنسي مع المدرب الإيطالي لتولي تدريب الفريق في الموسم المقبل ولمدة 3 أعوام مقبلين.

وقرر دي زيربي الرحيل من تدريب برايتون في نهاية الموسم المنقضي بسبب اختلاف في وجهات النظر مع الإدارة.

أخبار متعلقة:
تريزيجيه: كنت أتمنى تمثيل مصر في أولمبياد باريس كورييري: منافسة قطرية سعودية على حسام عوار يورو 2024 - ساوثجيت: دافعنا بشكل جيد ضد سلوفينيا.. والأهداف ستأتي يورو 2024 - تضاؤل فرص روديجر في اللحاق بلقاء الدنمارك

جدير بالذكر أن مارسيليا دربه 3 مدربين في الموسم الماضي، وهم: مارسيلينو وجينارو جاتوزو وجان لويس جاسييه.

واحتل الفريق المركز الثامن الموسم الماضي.

بعدما ترك دي زيربي برايتون، أعلن النادي في وقت سابق تعيين الألماني ذو الأصول الأمريكية فابيان هورزيلر لقيادة الفريق، خلفا للمدرب السابق الإيطالي دي زيربي.

ووقع المدرب البالغ 31 عاما على عقد يمتد حتى صيف 2027، وسيبدأ مهمته في الفترة التحضيرية في يوليو المقبل.

وقال توني بلوم رئيس مجلس إدارة النادي: "منذ بداية عملية تعيين مدربنا الجديد، كان فابيان دائما مرشحا بارزا ولفت انتباهنا بعمله الاستثنائي في سانت باولي على مدار الثمانية عشر شهرا الماضية".

وأضاف: "لديه أسلوب لعب يتماشى مع الطريقة التي نريد أن يلعب بها فريق برايتون، وأنا واثق من أن مشجعينا سيقدرونه ويستمتعون به".

وأتم "يتمتع فابيان أيضا بخبرة تدريبية ممتازة وعمل مع الاتحاد الألماني على مختلف المستويات العمرية. نحن متحمسون حقا لبدء العمل مع فابيان للتحضير للموسم المقبل".

هورزيلر البالغ من العمر 31 عاما، قاد لتوه سانت باولي إلى التأهل من الدرجة الثانية إلى البوندسليجا في ألمانيا.

مدرب برايتون الجديد سيصبح أصغر مدرب دائم في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

أما على مستوى المدربين عموما فهو الثاني، بعد المؤقت رايان ميسون الذي تولى توتنام هوتسبر بعمر 29 عاما في 2021.

أيضا هورزيلر هو ثاني أصغر مدرب في تاريخ دوري الدرجة الثانية الألماني، حيث تسلم مهمة سانت باولي في ديسمبر 2022، بعمر 29 عاما و11 شهرا.

وخلال 18 شهرا، حول سانت باولي إلى فريق قوي وتوج معه في النهاية بدوري الدرجة الثانية، رغم أنه سابع أكثر فريق إنفاقا للأموال في الدوري.

أسلوب هورزيلر الكروي الجذاب يعتمد على البناء من الخلف والمخاطرة بالكرة وتمرير المدافعين المتكرر، وينوع في الإيقاع بين التمريرات القصيرة والسريعة واختراق المساحات.

تلك العناصر جعلته خيارا مناسبا للغاية لأسلوب برايتون، الذي تم بناؤه مع جراهام بوتر ثم دي زيربي.

والأهم أن هورزيلر طور فريقه بدون إنفاق الكثير، وهو جزء من سياسة برايتون الذي يعتمد على تطوير اللاعبين وبيعهم.

واحتل برايتون الموسم المنقضي المركز الـ 11 برصيد 48 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي.

برايتون مارسيليا روبرتو دي زيربي
نرشح لكم
مباشر يورو 2024 - رومانيا (1)-(1) سلوفاكيا.. رد قوي لكن دون هدف مباشر يورو 2024 – أوكرانيا (0) - (0) بلجيكا.. سيطرة دون فاعلية تشكيل يورو 2024 – هاجي يقود رومانيا.. وسلوفاكيا تحافظ على الأساسيين يورو 2024 – فودين يترك معسكر المنتخب ويعود إلى إنجلترا يورو 2024 - يويفا يكشف سبب تفوق الدنمارك على سلوفينيا في تحديد المراكز افتتاح الموسم الإنجليزي.. تحديد موعد مباراة كأس الدرع الخيرية منافس مصر - ثنائي برشلونة ولاعب مانشستر سيتي على رأس قائمة إسبانيا لـ أولمبياد باريس تريزيجيه: كنت أتمنى تمثيل مصر في أولمبياد باريس
أخر الأخبار
كرة طائرة - الزمالك يدعم صفوفه بضم الروسي ديمتري ياكوفليف 33 دقيقة | كرة طائرة
كرة طائرة – مجموعة نارية لمنتخب مصر في أولمبياد باريس 37 دقيقة | كرة طائرة
المعجزة لم تحدث.. حرس الحدود ينهي أحلام سبورتنج ويعود إلى الدوري الممتاز 45 دقيقة | القسم الثاني
خبر في الجول - نداي يرسل إنذارا لـ الزمالك.. ومهلة قبل الشكوى في المحكمة الدولية ساعة | الدوري المصري
مباشر يورو 2024 - رومانيا (1)-(1) سلوفاكيا.. رد قوي لكن دون هدف ساعة | ألمانيا 2024
مباشر يورو 2024 – أوكرانيا (0) - (0) بلجيكا.. سيطرة دون فاعلية ساعة | ألمانيا 2024
المقاولون العرب يجدد طلباته لاتحاد الكرة ورابطة الأندية ساعة | الدوري المصري
تشكيل يورو 2024 – لوكاكو ودي بروين يقودان بلجيكا.. وتغييرات عديدة في أوكرانيا ساعة | ألمانيا 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف رد رابطة الأندية على مطالب الزمالك الـ 4 2 خبر في الجول - الزمالك يحدد قراره النهائي بشأن القمة 3 قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي والزمالك 4 خبر في الجول – كواليس جلسة صبحي ولبيب ودياب لحل أزمة عدم خوض الزمالك للقمة