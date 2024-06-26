دي زيربي يصل فرنسا لتولي قيادة مارسيليا
الأربعاء، 26 يونيو 2024 - 13:42
كتب : FilGoal
وصل روبرتو دي زيربي إلى مارسيليا من أجل تولي قيادة الفريق.
واتفق النادي الفرنسي مع المدرب الإيطالي لتولي تدريب الفريق في الموسم المقبل ولمدة 3 أعوام مقبلين.
وقرر دي زيربي الرحيل من تدريب برايتون في نهاية الموسم المنقضي بسبب اختلاف في وجهات النظر مع الإدارة.
L’arrivée de Roberto DE Zerbi à Marseille #TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/A6niCtU5F2— titi ( c’est toi le boss) (@Mode55489648) June 26, 2024
جدير بالذكر أن مارسيليا دربه 3 مدربين في الموسم الماضي، وهم: مارسيلينو وجينارو جاتوزو وجان لويس جاسييه.
واحتل الفريق المركز الثامن الموسم الماضي.
بعدما ترك دي زيربي برايتون، أعلن النادي في وقت سابق تعيين الألماني ذو الأصول الأمريكية فابيان هورزيلر لقيادة الفريق، خلفا للمدرب السابق الإيطالي دي زيربي.
ووقع المدرب البالغ 31 عاما على عقد يمتد حتى صيف 2027، وسيبدأ مهمته في الفترة التحضيرية في يوليو المقبل.
وقال توني بلوم رئيس مجلس إدارة النادي: "منذ بداية عملية تعيين مدربنا الجديد، كان فابيان دائما مرشحا بارزا ولفت انتباهنا بعمله الاستثنائي في سانت باولي على مدار الثمانية عشر شهرا الماضية".
video:1