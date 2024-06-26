تريزيجيه: كنت أتمنى تمثيل مصر في أولمبياد باريس

علق محمود حسن "تريزيجيه" لاعب طرابزون سبور على رفض فريقه مشاركته مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024.

وكان طرابزون قد أعلن رفضه مشاركة تريزيجيه في أولمبياد باريس لتعارضها مع مشاركة الفريق في تصفيات الدوري الأوروبي.

وكتب تريزيجيه عبر حسابه على فيسبوك: "بالتوفيق لمنتخب مصر الاوليمبي في أولمبياد باريس ٢٠٢٤ سعيد بثقة الجهاز الفني للمنتخب وكنت أتمنى المشاركة في هذا المحفل الكبير وتمثيل منتخب بلدي".

ويشارك طرابزون في تصفيات الدوري الأوروبي بعد احتلال المركز الثالث في الدوري التركي بالموسم الماضي.

وشارك تريزيجيه مع طرابزون في الموسم الماضي في 28 مباراة وخلالها سجل 11 هدفا وصنع 6 أهداف.

وتبدأ منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس يوم 24 يوليو المقبل.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثالثة بجانب كل من الدومنيكان وأوزبكستان وإسبانيا.