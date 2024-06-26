كورييري: منافسة قطرية سعودية على حسام عوار

أوضحت جريدة كورييري ديلو سبورت أن روما ينتظر وصول عرضين لضم لاعبه الجزائري حسام عوار.

وأضاف التقرير أن العرضين، أحدهما من السد القطري، والآخر من أحد الفرق السعودية.

وذكر التقرير أن العروض تصل لأكثر من 10 ملايين يورو.

وكان نادي روما قد تعاقد مع عوار في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع أوليمبيك ليون.

عوار وقع على عقد لمدة 5 سنوات حتى 2028.

ولم يلعب الدولي الجزائري مع روما الموسم الماضي سوى 25 مباراة فقط.

صاحب الـ25 عاما لعب مع ليون منذ عام 2017 عندما تم تصعيده للفريق الأول.

وشارك عوار مع ليون في 233 مباراة وخلالهم سجل 41 هدفا وصنع 36 آخرين.

وفي الموسم الحالي سجل عوار هدفا وصنع آخر خلال 18 مباراة لعبهم مع الفريق.

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