يورو 2024 - ساوثجيت: دافعنا بشكل جيد ضد سلوفينيا.. والأهداف ستأتي

الأربعاء، 26 يونيو 2024 - 12:56

كتب : FilGoal

جاريث ساوثجيت

يرى جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا أن فريقه ظهر بشكل أفضل ضد سلوفينيا من المباراتين السابقتين.

وتعادل منتخب إنجلترا مع سلوفينيا بدون أهداف في الجولة الثالثة من دور مجموعات يورو 2024.

وقال ساوثجيت للصحفيين عقب المباراة: "كول بالمر جلب شيء مختلف للملعب مع دخوله، لقد لعب بشكل جيد وأوجد المساحات، لديه أسلوب جميل وهو هادئ".

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وواصل "جماهيرنا كانت استثنائية في الشوط الثاني وهذا الأمر شكل الفارق للاعبين الذين أفخر بهم لأنهم لعبوا بشجاعة وشكلوا بعض الفرص ودافعوا بشكل جيد من أجل إعادة كل شخص إلى منزله سعيدا".

وتابع "مهمتنا الأولى كانت التأهل لدور الـ 16 والثانية هي احتلال صدارة المجموعة وضد سلوفينيا رأينا بعض العلامات المشجعة".

وشدد "لم أعتقد أننا سنكون أحرار لتسجيل أربعة أو خمسة أهداف، كرة القدم لا تسير بتلك الطريقة ولكنني رأيت تطور في أداء الفريق والأهداف سيتم تسجيلها".

وأضاف "أعتقد أن المباراة شكلت تحسن عن ما كنا عليه وسيطرنا على مجرياتها واستحوذنا على الكرة في 70% من أوقاتها ولكنهم تحملوا هجومنا".

وأكمل "لم نجد اللحظات المناسبة لحسم المباراة، لقد خلقنا أكثر من فرصة للتسجيل ولكن لم نتمكن من استغلالها".

وأتم "لقد دافعنا بشكل رائع وهذا يعطينا أساس لنبني عليهم، لقد كنا أفضل أثناء امتلاك الكرة وتأثير التبديلات كان إيجابيا للغاية".

وتأهل منتخب إنجلترا إلى دور الـ 16 من البطولة في صدارة مجموعته.

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