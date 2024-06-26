أحمد فتحي يكشف كواليس رحيله عن الأهلي.. وهل طلب العودة وعلاقته بـ الخطيب

الأربعاء، 26 يونيو 2024 - 12:22

كتب : FilGoal

أحمد فتحي لاعب الأهلي

كشف أحمد فتحي لاعب بيراميدز كواليس الأيام الأخيرة له في الأهلي قبل الرحيل عن القلعة الحمراء.

وقال فتحي عبر قناة إم بي سي مصر 2: "كان هناك الكثير من الأشياء حدثت وتراكمت لفترات طويلة أدت في النهاية لرحيلي عن الأهلي".

وأضاف "لا أستطيع الحديث عن أسباب رحيل عن الأهلي واتخذت قرار الرحيل بصعوبة شديدة بعد سنة من دراسته".

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وواصل "في آخر موسم لي مع الأهلي بيراميدز طلب شراء آخر سنة في تعاقدي مقابل 15 مليون جنيه وسيد عبد الحفيظ جلس معي وأخبرني بذلك وبعد رفض فايلر رحيلي قررت الاستمرار".

وأردف "كنت أحب موسيماني جدا وهو أيضا، وإذا كان جاء للأهلي مبكرا بعض الشيء لكنت استمريت مع الفريق ولم أقرر الرحيل بهذه السرعة".

وأوضح "عبد الحفيظ أخبرني أن الأهل سيجدد تعاقدي في يناير وسنوقع العقود، ولكن يناير جاء ولم يحدث أي شيء، وفي نهاية الموسم الأهي تمسك بي بشدة ولكني كنت اتخذت قرار الرحيل".

وأفصح "جلست مع لجنة التخطيط للتفاوض بشأن تجديد تعاقدي ولكن المفاوضات بينا لم تنتهي بالاتفاق، وآخر موسمين لي مع الأهلي كنت صاحب أقل عقد في النادي، وكنت أريد إكمال بطولة إفريقيا مع الأهلي حتى نهائي الزمالك".

وأشار "يوم رحيلي من الأهلي تأثرت بشدة بعد حديث موسيماني والشناوي وكان من أحد أصعب الأيام بالنسبة لي، ولم يحدث أنني طلبت العودة مرة أخرى للأهلي".

وشدد "أتمنى العودة للأهلي في المستقبل في منصب آخر وليس كلاعب وأتواصل دائما مع جميع الأشخاص المتواجدين في الأهلي حاليا وهذا أمر طبيعي".

وأتم تصريحاته "أتواصل دائما مع الخطيب وعلاقتي به جيدة جدا، وأكيد شعر بالحزن مني بعد الرحيل عن الأهلي رغم أنه لم يخبرني بذلك".

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