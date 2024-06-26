يورو 2024 - تضاؤل فرص روديجر في اللحاق بلقاء الدنمارك

الأربعاء، 26 يونيو 2024 - 11:59

كتب : FilGoal

منتخب ألمانيا - المجر وألمانيا - يورو 2024

تضاءلت فرص أنطونيو روديجر مدافع منتخب ألمانيا في المشاركة في مباراة الدنمارك ببطولة يورو 2024 مع مشاركته في التدريبات إلى الآن.

ويصطدم المنتخب الألماني المضيف بنظيره الدنماركي في دور الـ16 يوم السبت المقبل.

وذكرت جريدة بيلد أن هناك شك في مشاركة أنطونيو روديجر في مباراة السبت ضد الدنمارك.

أخبار متعلقة:
مصدر مقرب من تاو لـ في الجول: العرض السعودي حقيقي.. وهذا موقفه من الاستمرار مع الأهلي هل يلعب دي بروين وفان دايك ولياو ولاوتارو في الدوري السعودي الموسم المقبل؟ كوبا أمريكا 2024 - تألق برافو لا يكفي.. الأرجنتين تنتصر على تشيلي بهدف لاوتارو القاتل كوبا أمريكا 2024 - جوناثان ديفيد يحصد انتصارا تاريخيا لـ كندا أمام بيرو

ويعمل أطباء المنتخب الألماني على تجهيز مدافع ريال مدريد للعب.

ومن المرجح أن يعود روديجر للتدريبات يوم الجمعة، قبل يوم من اللقاء.

وأصيب روديجر في الدقائق الأخيرة من لقاء الجولة الأخيرة بمرحلة المجموعات لبطولة يورو 2024 أمام سويسرا.

وكشف يوليان ناجلزمان مدرب منتخب ألمانيا طبيعة الإصابة التي تعرض لها مدافعه أنطونيو روديجر أمام سويسرا.

وقال ناجلزمان في تصريحات للصحفيين: "روديجر يعاني من شد في العضلة الخلفية. يجب أن نرى ما سيحدث".

وأضاف "أتمنى ألا يكون الأمر خطيرا. سنرى. قد يسبب غيابه مشكلة كبيرة لنا".

تعادل قاتل خطفه الماكينات أمام سويسرا، احتفظ لها بصدارة المجموعة الأولى، انتظارا لوصيف المجموعة الثالثة، وإن فاز عليه سيلاقي الفائز من إسبانيا والثالث الذي ستواجهه.

مانويل نوير أسطورة ألمانيا صار أكثر حارس مرمى لعبا للمباريات في تاريخ اليورو بـ 18 مباراة، ولا يزال ينوي مد هذا الرقم قدر استطاعته.

النقطة تركت ألمانيا على الصدارة برصيد 7 نقاط، يليها منتخب سويسرا برصيد 5 نقاط.

ألمانيا تلاقي وصيف المجموعة الثالثة الدنمارك.

ألمانيا أنطونيو روديجر الدنمارك يورو 2024
نرشح لكم
مواعيد مباريات الأربعاء 26 يونيو 2024 - حسم الصعود للدوري الممتاز.. وختام مجموعات الـ يورو حالة لم تحدث من قبل استغلوا غفوة الأسود يورو 2024 - ديشامب: في النهاية تأهلنا إلى دور الـ16.. وأتمنى أن تحصلوا على راحة وتتركونا انتهت يورو 2024 – الدنمارك (0) - (0) صربيا.. الكثير من الملل فقط انتهت في يورو 2024 - إنجلترا (0)-(0) سلوفينيا.. نقطة لكل فريق تشكيل يورو 2024 – جالاجير بدلا من أرنولد.. وسيسكو يقود هجوم سلوفينيا رانجنيك أصبح مدربا يا رونالدو
أخر الأخبار
أحمد فتحي يكشف كواليس رحيله عن الأهلي.. وهل طلب العودة وعلاقته بـ الخطيب 22 دقيقة | الدوري المصري
يورو 2024 - تضاؤل فرص روديجر في اللحاق بلقاء الدنمارك 45 دقيقة | ألمانيا 2024
مصدر مقرب من تاو لـ في الجول: العرض السعودي حقيقي.. وهذا موقفه من الاستمرار مع الأهلي 50 دقيقة | ميركاتو
سويلم: اقترحنا عدة حلول لإرضاء الزمالك.. وبيريرا يقترب من الرحيل ساعة | الدوري المصري
هل يلعب دي بروين وفان دايك ولياو ولاوتارو في الدوري السعودي الموسم المقبل؟ ساعة | سعودي في الجول
أحمد فتحي: عدم خوض الزمالك للقمة لا يوفر العدالة في منافسة بيراميدز على لقب الدوري ساعة | الدوري المصري
نائب رئيس المصري: لا نعرف سبب إلزام الفريق باللعب في برج العرب ساعة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الأربعاء 26 يونيو 2024 - حسم الصعود للدوري الممتاز.. وختام مجموعات الـ يورو 2 ساعة | ألمانيا 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف رد رابطة الأندية على مطالب الزمالك الـ 4 2 خبر في الجول - الزمالك يحدد قراره النهائي بشأن القمة 3 قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي والزمالك 4 خبر في الجول – كواليس جلسة صبحي ولبيب ودياب لحل أزمة عدم خوض الزمالك للقمة