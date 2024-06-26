يورو 2024 - تضاؤل فرص روديجر في اللحاق بلقاء الدنمارك

تضاءلت فرص أنطونيو روديجر مدافع منتخب ألمانيا في المشاركة في مباراة الدنمارك ببطولة يورو 2024 مع مشاركته في التدريبات إلى الآن.

ويصطدم المنتخب الألماني المضيف بنظيره الدنماركي في دور الـ16 يوم السبت المقبل.

وذكرت جريدة بيلد أن هناك شك في مشاركة أنطونيو روديجر في مباراة السبت ضد الدنمارك.

ويعمل أطباء المنتخب الألماني على تجهيز مدافع ريال مدريد للعب.

ومن المرجح أن يعود روديجر للتدريبات يوم الجمعة، قبل يوم من اللقاء.

وأصيب روديجر في الدقائق الأخيرة من لقاء الجولة الأخيرة بمرحلة المجموعات لبطولة يورو 2024 أمام سويسرا.

وكشف يوليان ناجلزمان مدرب منتخب ألمانيا طبيعة الإصابة التي تعرض لها مدافعه أنطونيو روديجر أمام سويسرا.

وقال ناجلزمان في تصريحات للصحفيين: "روديجر يعاني من شد في العضلة الخلفية. يجب أن نرى ما سيحدث".

وأضاف "أتمنى ألا يكون الأمر خطيرا. سنرى. قد يسبب غيابه مشكلة كبيرة لنا".

تعادل قاتل خطفه الماكينات أمام سويسرا، احتفظ لها بصدارة المجموعة الأولى، انتظارا لوصيف المجموعة الثالثة، وإن فاز عليه سيلاقي الفائز من إسبانيا والثالث الذي ستواجهه.

مانويل نوير أسطورة ألمانيا صار أكثر حارس مرمى لعبا للمباريات في تاريخ اليورو بـ 18 مباراة، ولا يزال ينوي مد هذا الرقم قدر استطاعته.

النقطة تركت ألمانيا على الصدارة برصيد 7 نقاط، يليها منتخب سويسرا برصيد 5 نقاط.

ألمانيا تلاقي وصيف المجموعة الثالثة الدنمارك.

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