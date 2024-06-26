مصدر مقرب من تاو لـ في الجول: العرض السعودي حقيقي.. وهذا موقفه من الاستمرار مع الأهلي

الأربعاء، 26 يونيو 2024 - 11:54

كتب : محمد عبد العظيم

بيرسي تاو

كشف مصدر مقرب من الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي حقيقة وجود عرض من نادي الخلود السعودي لضمه في الصيف الجاري.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "بالفعل حدث تواصل رسمي من نادي الخلود السعودي معنا لمعرفة رأي بيرسي تاو في الانضمام للفريق ولكن لم يحدث جديد حتى الآن".

وأضاف "موقف تاو واضح وهو يريد أن يستمر في الاهلي والحالة الوحيدة لرحيله إذا رأت إدارة الأهلي أنه خارج تخطيط الفريق في الموسم الجديد".

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وأتم تصريحاته "لدينا استفسارات من عدة أندية في الخليج وأوروبا ولكن مستقبل اللاعب مازال في الاهلي وتركيزه مع النادي".

كانت قنوات الكاس القطرية كشفت قبل عدة أيام عن تلقي بيرسي تاو عرضا من نادي الخلود الصاعد حديثا للدوري السعودي للمحترفين.

اللاعب البالغ 30 عاما ينتهي تعاقده مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري. مع وجود بند يتيح تمديد التعاقد لموسم آخر.

وسبق أن كشف موقع thesouthafrican الجنوب إفريقي عن اهتمام كايزر تشيفز لضم بيرسي تاو ضمن ستة لاعبين دوليين يرغبون في ضمهم من منتخب جنوب إفريقيا.

وانضم بيرسي تاو إلى الأهلي في صيف 2021 ويرتبط بتعاقد حتى نهاية الموسم المقبل.

وخاض صاحب الـ 30 عاما 30 مباراة الموسم الجاري سجل خلالها 7 أهداف.

وإجمالا بقميص الأهلي 106 مباراة سجل خلالها 25 هدفا وصنع 13 في جميع المسابقات.

وحقق بيرسي تاو مع الأهلي تسع بطولات بينهم لقبي دوري أبطال إفريقيا.

كما حصد تاو جائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا عن الموسم الماضي 2022-2023.

الأهلي بيرسي تاو الخلود السعودي الدوري المصري
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