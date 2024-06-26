نائب رئيس المصري: لا نعرف سبب إلزام الفريق باللعب في برج العرب

عبر رجب عبد القادر نائب رئيس النادي المصري عن تعجبه من استمرار لعب فريقه مباريات الدوري في ملعب برج العرب حتى الآن.

وقال عبد القادر عبر قناة أون تايم سبورتس: "أحد أبرز المشاكل التي تواجه المصري هي اللعب في ملعب برج العرب وكأن من اللازم على المصري أن يلعب هناك".

وأضاف "تعاقدنا مع ملعب هيئة قناة السويس وأتممنا كل الترتيبات وبعد ذلك تم نقل مباريات المصري إلى برج العرب بسبب الدواعي الأمنية الذي لم يعد لها وجود الآن".

وأتم تصريحاته "لائحة الدوري تأتي إلى الأندية ويتم الموافقة عليه بالإجبار ويُبرر ذلك أن المسابقة ستنطلق الأسبوع المقبل ويجب أن يوافق الجميع عليها سريعا".

ويخوض المصري مبارياته المحلية والإفريقية في ملعب برج العرب منذ عدة سنوات.

وتم هدم استاد بورسعيد الخاص بالنادي المصري قبل عدة سنوات من أجل إعادة بنائه ليستضيف مباريات الفريق.

ويحتل النادي المصري المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة بعد خوض 26 مباراة.