مواعيد مباريات الأربعاء 26 يونيو 2024 - حسم الصعود للدوري الممتاز.. وختام مجموعات الـ يورو
الأربعاء، 26 يونيو 2024 - 10:44
كتب : FilGoal
تختتم اليوم مباريات دورة الترقي وسيحسم الصاعد الثالث للدوري المصري الممتاز.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024 والقنوات الناقلة.
دورة الترقي
سبورتنج × حرس الحدود.. 5:30 مساء - أون تايم سبورتس.
الترسانة × منتخب السويس.. 5:30 مساء - أون تايم سبورتس 2.
يورو 2024
أوكرانيا × بلجيكا.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 1.
سلوفاكيا × رومانيا.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 2.
جورجيا × البرتغال.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 1.
التشيك × تركيا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 2.
كوبا أمريكا
الإكوادور × جامايكا.. 1:00 صباحا.
فنزويلا × المكسيك.. 4:00 صباحا.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا
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