مواعيد مباريات الأربعاء 26 يونيو 2024 - حسم الصعود للدوري الممتاز.. وختام مجموعات الـ يورو

الأربعاء، 26 يونيو 2024 - 10:44

كتب : FilGoal

سبورتنج ضد منتخب السويس في دورة الترقي

تختتم اليوم مباريات دورة الترقي وسيحسم الصاعد الثالث للدوري المصري الممتاز.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024 والقنوات الناقلة.

دورة الترقي

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سبورتنج × حرس الحدود.. 5:30 مساء - أون تايم سبورتس.

الترسانة × منتخب السويس.. 5:30 مساء - أون تايم سبورتس 2.

يورو 2024

أوكرانيا × بلجيكا.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 1.

سلوفاكيا × رومانيا.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 2.

جورجيا × البرتغال.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 1.

التشيك × تركيا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 2.

كوبا أمريكا

الإكوادور × جامايكا.. 1:00 صباحا.

فنزويلا × المكسيك.. 4:00 صباحا.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

يورو 2024 دورة الترقي مواعيد مباريات الأربعاء
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