كوبا أمريكا 2024 - تألق برافو لا يكفي.. الأرجنتين تنتصر على تشيلي بهدف لاوتارو القاتل

الأربعاء، 26 يونيو 2024 - 06:17

كتب : إسلام أحمد

لاوتارو مارتينيز - الأرجنتين - تشيلي

حجز منتخب الأرجنتين حامل اللقب بطاقة التأهل لربع نهائي كوبا أمريكا 2024 بفوز قاتل على تشيلي بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب ميتلايف.

سجل لاوتارو مارتينيز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 88.

ولم يخسر منتخب الأرجنتين في آخر 5 سنوات سوى مباراتين فقط ضد السعودية وأوروجواي خلال 53 مباراة.

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وخلال آخر 10 مباريات في كوبا أمريكا لم يتأخر منتخب الأرجنتين في النتيجة منذ الخسارة من البرازيل في نصف نهائي نسخة 2019.

ورفع التانجو رصيده لـ 6 نقاط في الصدارة تأهل بها لربع النهائي دون النظر لنتيجة مباراته الأخيرة ضد بيرو.

ويحتل منتخب كندا المركز الثاني برصيد 3 نقاط بعدما حقق الفوز الأول في تاريخه بالبطولة على بيرو قبل ساعات.

بينما ظل منتخب تشيلي متذيلا للترتيب برصيد نقطة واحدة بالتساوي مع بيرو.

ورغم الفوز القاتل إلا أن كلاوديو برافو حاز جائزة رجل المباراة بعد 7 تصديات ضد لاعبي التانجو.

التشكيل

على نفس الملعب الذي توجت فيه تشيلي بلقب نسخة 2016 يوم 25 يونيو تواجد اليوم كل من كلاوديو برافو وماوريسيو إيسلا وإدواردو فارجاس وأليكسيس سانشيز في هجوم اللاروخا.

في المقابل أجرى ليونيل سكالوني المدير الفني لـ الأرجنتين 3 تغييرات على تشكيل فريقه الذي فاز على كندا 2-0.

وبدأ نيكولاس تاجليافيكو وإنزو فيرنانديز ونيكولاس جونزاليس بدلا من ماركوس أكونيا ولياندرو باريديس وأنخيل دي ماريا.

وصف المباراة

سيطر لاعبو الأرجنتين على الكرة مبكرا لكن دون فرص محققة.

وتعرض ليونيل ميسي لإصابة عضلية وتلقى العلاج في أرض الملعب وعاد سريعا للمشاركة مع زملائه.

وفي الدقيقة 21 جاءت الفرصة الأولى التي تعالت معها أصوات الجماهير، عرضية من تاجليافيكو وتسديدة أرضية من خوليان ألفاريز تصدى لها برافو بسهولة.

وفي الدقيقة 28 توقفت المباراة بسبب إصابة جابريل سوازو مدافع تشيلي بعد التحام مع رودريجو دي بول خلال تسديده لكرة على مرمى تشيلي.

وتوالت الفرص وفي الدقيقة 36 أطلق ليونيل ميسي تسديدة أرضية قوية ارتطمت بالقائم الأيسر لبرافو.

وبعد دقيقتين كاد إريك بولجار أن يسجل بالخطأ في مرماه بعد عرضية ناهول مولينا لكن كرته مرت بجوار القائم بقليل لركنية.

شوط أول انتهى بتفوق أرجنتيني واضح ودون أي ظهور هجومي لتشيلي.

وبدءا من 2011 منتخب تشيلي لم يسدد أي كرة على منافسه في 3 مواجهات بـ كوبا أمريكا (2016 ضد الأرجنتين - 2019 ضد الأرجنتين- 2024 ضد الأرجنتين).

وفي الدقيقة 50 ومن داخل منطقة الجزاء من جهة اليمنى أطلق مولينا كرة قوية أبعدها برافو ببراعة وشتتها الدفاع لركنية.

ومن الجهة الأخرى أطلق نيكولاس جونزاليس تصويبة صاروخية من داخل منطقة جزاء تشيلي أبعدها برافو ثم تعاطفت معه العارضة وأبعدت الكرة ليظل التعادل السلبي قائما.

وفي الدقيقة 72 جاءت أول تسديدة لتشيلي في اللقاء، عرضية ضلت طريقها في منطقة الجزاء ووصلت لرودريجو إتشيفيريا الذي سدد كرة في منتصف المرمى أبعدها إيميليانو مارتينيز في اختباره الأول باللقاء.

مباشرة شارك لاوتارو مارتينيز وأنخيل دي ماريا بدلا من خوليان ألفاريز ونيكولاس جونزاليس بحثا عن تنشيط الهجوم.

بدأ لاعبو تشيلي الخروج إلى الأمام وأطلق إتشيفيريا كرة قوية أخرى من داخل منطقة الجزاء محاولا الاستفادة من تعامل خاطئ للدفاع لكن تألق إيميليانو ومنعها ببراعة في الدقيقة 75.

ثم سدد البديل مارسيلينيو كرة جاءت سهلة في يد حارس التانجو بعد دقيقة.

طالب دي ماريا في الدقيقة 80 بالحصول على ركلة جزاء ثم تبعها مطالبة من لاعبي تشيلي لكن الحكم في المرتين رفض.

استمر ضغط الأرجنتين وفي الدقيقة 88 سجل لاوتارو مارتينيز هدف فوز التانجو القاتل مستفيدا من تشتيت خاطئ للدفاع خلال ركلة ركنية.

وانتظر الحكم ما يقارب 3 دقائق للتأكد من صحة الهدف عبر تقنية الفيديو.

وسجل لاوتارو مارتينيز 5 أهداف في آخر 5 مباريات له مع منتخب الأرجنتين.

ومن انفراد في الدقيقة 90+3 لدي ماريا ولاوتارو، مرر الأول للثاني في مواجهة المرمى لكنه أهدر بغرابة في كرة تألق فيها برافو وأبعدها لتنتهي المباراة بفوز الأرجنتين بهدف واحد فقط.

الأرجنتين تشيلي كوبا أمريكا 2024
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