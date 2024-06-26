كوبا أمريكا 2024 - جوناثان ديفيد يحصد انتصارا تاريخيا لـ كندا أمام بيرو

الأربعاء، 26 يونيو 2024 - 03:41

كتب : إسلام أحمد

جوناثان ديفيد - كندا - كوبا أمريكا

حقق منتخب كندا فوزه الأول في تاريخه بـ كوبا أمريكا بالفوز على بيرو بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب شيلدرين ميرسي بارك.

سجل هدف فوز كندا: جوناثان ديفيد.

وأصبح منتخب كندا الفريق رقم 19 من أصل 20 منتخبا شارك في كوبا أمريكا يسجل هدفا على الأقل في البطولة.

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وبات هذا الانتصار الثالث لكندا على فريق من أمريكا الجنوبية منذ الفوز على كولومبيا عام 2000.

الفوز رفع رصيد كندا التي تشارك لأول مرة في البطولة لـ 3 نقاط في المركز الثاني بشكل مؤقت بالتساوي مع الأرجنتين التي تواجه تشيلي بعد قليل.

فيما تذيل منتخب بيرو الترتيب بنقطة واحدة وبفارق الأهداف عن تشيلي بعدما تعادلا في الجولة الأولى 0-0.

وصف المباراة

أولى الفرص الخطيرة في اللقاء جاءت في الدقيقة 28 بتسديدة من من ألدير كوردوفا تصدى لها ماكسيم كريبو حارس كندا.

وسجل جانلوكا لابادولا هدفا للمنتخب البيروفي في الدقيقة 34 ألغي بداعي التسلل.

ومرت تسديدة من لابادولا في الدقيقة الأخيرة للشوط الأول بجوار القائم الأيمن لكندا لينتهي الشوط الأول سلبيا.

ميجيل أراوخو بعثر أوراق منتخب بيرو في الشوط الثاني بعد تعرضه للطرد عقب عودة الحكم لتقنية الفيديو عقب تدخل قوي على قدم لاعب كندا في الدقيقة 59.

الطرد أثر على كتيبة خورخي فوساتي مدرب بيرو والذي استقبل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 74.

مرتدة سريعة من 3 تمريرات لتصل الكرة لجوناثان ديفيد الذي سجل بسهولة في الشباك بعد انفراده بالحارس.

هدف هو الـ 27 لديفيد مع كندا، 26 منها في مباريات رسمية.

تألق كريبو بنهاية اللقاء ومنع تصويبة على الطائر من كريسيتان كويفا في الدقيقة 90+2.

وبعد 4 دقائق كاد ماركوس لوبيز أن يسجل من ركلة حرة مباشرة لكن دون أي تهديد لتنتهي المباراة بـ 3 نقاط تاريخية لكندا.

كندا بيرو كوبا أمريكا 2024
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