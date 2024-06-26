حالة لم تحدث من قبل

ربما سمعت عن منتخب إيطاليا الذي فاز في نصف نهائي يورو 1968 بالقرعة على حساب الاتحاد السوفيتي لكن البطولة ذاتها وبعد 56 عاما وقع حدثا فريدا من نوعه.

تعادل منتخب الدنمارك سلبيا بدون أهداف مع صربيا في ملعب أليانز آرينا مساء الثلاثاء في ثالث جولات يورو 2024 ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

في الناحية الأخرى في ملعب كولون تعادل منتخب إنجلترا سلبيا بدون أهداف مع سلوفينيا.

فكيف أصبح ترتيب المجموعة؟

تصدر منتخب إنجلترا المجموعة بخمس نقاط يليه الدنمارك بثلاث نقاط ثم سلوفينيا وأخيرا صربيا بنقطتين.

يظل السؤال لماذا جاء منتخب الدنمارك ثانيا وسلوفينيا ثالثا؟

تساوى كلا المنتخبين في عدد النقاط، وفي الأهداف المسجلة والمستقبلة بعدما أحرز كل منهما هدفين واستقبل مثلهما.

وفي قواعد اللعب النظيف حصل كل منهما على ستة إنذارات.

لذا تم النظر لتصنيفهما وقت إقامة قرعة تصفيات يورو 2024 وحينها كان منتخب الدنمارك تاسعا وسلوفينيا الـ15.

وبناء عليه حل منتخب الدنمارك ثانيا في المجموعة وسيلاقي ألمانيا في دور الـ16 يوم 29 يونيو الجاري.

أما منتخب سلوفينيا فلم تتحدد هوية المنتخب الذي سيواجهه حتى الآن.

تشكيل المنتخبين

ثلاثي في دفاع الدنمارك، وكريستنسن في الهجوم. 🇩🇰 🇷🇸 ميتروفيتش يقود هجوم صربيا..#يورو2024 pic.twitter.com/ESuBFzlZyn — FilGoal (@FilGoal) June 25, 2024

ملخص المباراة

بدأت المباراة بشكل هادئ للغاية وغابت الفرص الخطيرة رغم استحواذ منتخب الدنمارك على الكرة.

وفي الدقيقة 16 كاد أليكساندر باه يسجل الهدف الأول للدنمارك لكن رأسيته مرت بجوار المرمى بقليل.

وبعد ذلك بخمس دقائق سدد كريستيان إريكسن الكرة لكن حارس صربيا تصدى له وحولها لركلة ركنية مرت دون خطورة.

وسجل منتخب الدنمارك هدفا تم إلغائه بداعي وجود مخالفة على جوناس وايند لصالح حارس صربيا.

ومع بداية الشوط الثاني سجل أليكساندر ميتروفيتش هدفا تم إلغائه بداعي التسلل.

هدأت المباراة كثيرا بعد ذلك وانحسر اللعب في وسط الملعب وسط غياب الفرص الخطيرة عن كلا المنتخبين.

لم يفك ذلك الاشتباك سوى أول تسديدة لمنتخب صربيا في المباراة جاءت في الدقيقة 81 عن طريق ميتروفيتش لكنها مرت بجوار المرمى.

حاول منتخب صربيا الهجوم في الثواني الأخيرة ولكن التكتل الدفاعي الدنمارك منع كل شيء لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.