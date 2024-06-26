"أسود نائمة" هكذا صرخت الصحف الإنجليزية في وجه جاريث ساوثجيت مدرب المنتخب الإنجليزي ووصفت أداء منتخب بلادها بعد أول جولتين من يورو 2024 بـ"الناعس".

المنتخب الذي يُلقب تاريخيا بمنتخب الأسود الثلاثة يبدو أنه لم يستفق من نعاسه للمباراة الثالثة على التوالي، وواصل مستواه الضعيف قياسا بالقائمة المدججة بالنجوم وعلى رأسها جود بيلينجهام نجم ريال مدريد وهاري كين هداف بايرن ميونيخ.

في المقابل استغل منتخب سلوفينيا غفوة هذه الأسود وخطف تأهلا تاريخيا إلى ثمن نهائي البطولة.

واكتفى منتخب إنجلترا بالتعادل أمام سلوفينيا سلبيا بدون أهداف في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لـ يورو 2024.

التعادل يبدو محبطا لإنجلترا، لكنه ضمن لها التأهل في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، فيما استفادت الدنمارك من النتيجة ذاتها وضمنت التأهل في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

الدنمارك تعادلت مع صربيا وتساوت مع سلوفينيا في النقاط لكنها حلت في المركز الثاني وتركت سلوفينيا بالمركز الثالث، فيما ودعت صربيا المسابقة برصيد نقطتين.

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حسبة معقدة

منتخب الدنمارك احتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة وسلوفينيا جاءت ثالثا لكن السبب ليس النقاط أو المواجهات المباشرة أو فارق الأهداف، بل التصفيات كيف حدث ذلك؟

الدنمارك وسلوفينيا كل منهما حصد 3 نقاط سجل كل منهما هدفين واستقبل هدفين كل منهما حصل على 6 إنذارات بناء عليه تم النظر لتصنيفهما قبل بداية تصفيات يورو 2024 وحينها كانت الدنمارك تاسعا وسلوفينيا الـ15 لذا احتل منتخب الدنمارك المركز الثاني في المجموعة.

منتخب سلوفينيا ضمن ايضا تواجده في ثمن النهائي ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث.

















وصف المباراة

بدأ منتخب إنجلترا المباراة بضغط هجومي على مرمى سلوفينيا بحثا عن تسجيل هدف التقدم مبكرا.

وسدد هاري كين لاعب منتخب انجلترا من خارج منطقة الجزاء لكن الكرة ارتطمت بدفاعات سلوفينيا ومرت لركلة ركنية من جهة اليمين.

وشهدت الدقيقة 20 هدفا ملغيا لمنتخب انجلترا بأقدام بوكايو ساكا بداعي وجود تسلل على فيل فودين في بداية اللعبة.

ورد منتخب سلوفينيا بتسديدة من أندريز سبورار من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بمدافع انجلترا ووصلت للحارس جوردان بيكفورد.

ومنح ساوثجيت الفرصة لكولر بالمر الذي كان قريبا من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 90 بتسديدة صاروخية لولا براعة يان أوبلاك.