يورو 2024 - ديشامب: في النهاية تأهلنا إلى دور الـ16.. وأتمنى أن تحصلوا على راحة وتتركونا

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 - 22:14

كتب : FilGoal

ديديه ديشامب مدرب فرنسا في يورو 2024

عبر ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا عن رضاه بتعادل فريقه مع بولندا في ختام مجموعات كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 في ألمانيا.

وقال ديشامب عقب المباراة للصحفيين: "لست محبطا على الإطلاق بالتعادل، بالطبع أردنا الصدارة ولكن حارس مرمى بولندا تصدى للكثير من الفرص وكان مميزا، كان لنا 5 فرص في الشوط الأول والأمر لا يتعلق فقط باستغلالها بل يجب أن نشيد بالحارس".

وأضاف "نحن بحاجة إلى اللعب بسرعة ولم نكن لنفوز أبدا طالما اعتمدنا على الكرات الطويلة وألعاب الهواء لأنهم أقوى منا، يمكنك أن تحصل على فرصتين وتسجل هدفين، ويمكن أن تحصل على 7 فرص وتسجل هدف مثلما فعلنا اليوم".

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وواصل "بالطبع يمكننا التحسن ولكني سأشعر بالقلق عندما لا نخلق الفرص بعدد كبير".

وأتم تصريحاته "الفريق متماسك ونصنع الفرص وفي النهاية وصلنا إلى درو الـ16، انظروا كنا في مجموعة صعبة جدا وسنحصل على بعض الوقت الآن للراحة ونأمل أن تحصلوا أنتم أيضا (يقصد الإعلام) على بعض الوقت".

وتأهل منتخب فرنسا إلى دور الـ16 من كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 في ألمانيا، وذلك بعد التعادل مع بولندا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بهدف لكل منهما.

وحصد منتخب فرنسا النقطة الخامسة وأنهى المجموعة في المركز الثاني خلف النمسا صاحب الصدارة برصيد 6 نقاط.

ويلعب منتخب فرنسا في دور الـ16 مع ثاني المجموعة الخامسة والتي تضم كل من رومانيا وبلجيكا وسلوفاكيا وأوكرانيا وكل منهم يمتلك 3 نقاط.

فرنسا ديديه ديشامب يورو 2024 بولندا
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